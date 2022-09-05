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05 Eylül 2022 - 20:23

Fenerbahçe, Dinamo Kiev maçı hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu ilk maçında konuk edeceği Dinamo Kiev karşılaşmasının hazırlıklarına başladı.

SPOR
05 Eylül 2022 - 20:23
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Fenerbahçe, Dinamo Kiev maçı hazırlıklarına başladı


Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu 1. hafta maçında 8 Eylül Perşembe günü saat 19.45'te Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı idmanla başladı. Dün itibarıyla bireysel çalışmalara başlayan yeni transfer Michy Batshuayi, bugün takımla birlikte çalıştı.



Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başlayan antrenman, sahada koşu, ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla devam etti. Pas çalışmalarının yapıldığı idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Sarı-lacivertliler, Dinamo Kiev ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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Haber Editörü
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