Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı ne zaman? Fenerbahçe üst tura çıkarsa hangi takımla oynayacak? UEFA Şampiyonlar Ligi maçları...

3. ön elemeye yükselmek isteyen Fenerbahçe Dinamo Kiev ile yapılacak maçta galip gelmesi gerekiyor. Fenerbahçe 3. ön eleme için isse Sturm Graz ile yeşil sahalarda ter dökecekler. Peki yapılacak olan maç hangi tarihte ve saat kaçta oynanacak? Detaylar haberimizde!
Fenerbahçe- Sturm Graz maçı ne zaman?Fenerbahçe Dinamo Kiev ile yapacağı maçta Dinamo Kiev'i yenmesi durumunda bir üst tura yükselecek. Yendiği takdirde ise Sturm Graz ile bir maç yapacak.
Dinamo Kiev Fenerbahçe maçı ne zaman?
Fenerbahçe ve Dinamo Kiev maçı için taraftarlar sabırsızlıkla bekliyor. Maça sayılı gün kaldı. 20 Temmuzda yapılacak maç için Fenerbahçe hazırlıklarını tamamladı. Maç Beın Sports da canlı yayınlanacak.