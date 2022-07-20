Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçı ne zaman, hangi kanalda? Fenerbahçe-Dinamo Kiev maç saati ve canlı yayın hakkında bilgiler













Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçı ne zaman, hangi kanalda?

Süper Lig'in güçlü ekiplerinden Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. ön eleme turu mücadelesinde Ukrayna'nın başarılı takımı Dinamo Kiev ile sahada karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertli takım Dinamo Kiev ile gireceği mücadeleden galip olarak ayrılmak için sahada ciddi mücadele verecek. Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşın devam etmesinden dolayı iki takımın mücadelesi Polonya'daki ünlü Lodz şehrindeki Miejski Stadyumu'nda gerçekleşecek. Her iki takımın da galibiyet istediği maçı heyecanla bekleyen futbol severler ise maçın ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacağını şimdiden araştırmaya başladılar.Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ve Süper Lig'in başarılı takımı Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı için Polonya'nın Lodz şehrinde buluşacaklar. 20 Temmuz Çarşamba günü Miejski Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek iki takımın heyecan dolu mücadelesi ise saat 21.00'da başlayacak. Her iki takımın galibiyet istediği mücadele Bein Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Dinamo Kiev ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan maçı canlı ve kesintisiz olarak izleyebilmek için futbol severlerin Bein Sports kanalına üye olmaları gerekiyor.