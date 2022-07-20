Süper Lig'in güçlü ekiplerinden Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. ön eleme turu mücadelesinde Ukrayna'nın başarılı takımı Dinamo Kiev ile sahada karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertli takım Dinamo Kiev ile gireceği mücadeleden galip olarak ayrılmak için sahada ciddi mücadele verecek. Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşın devam etmesinden dolayı iki takımın mücadelesi Polonya'daki ünlü Lodz şehrindeki Miejski Stadyumu'nda gerçekleşecek. Her iki takımın da galibiyet istediği maçı heyecanla bekleyen futbol severler ise maçın ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacağını şimdiden araştırmaya başladılar.
SPOR
20 Temmuz 2022 - 12:48
Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçı ne zaman, hangi kanalda? Fenerbahçe-Dinamo Kiev maç saati ve canlı yayın hakkında bilgiler
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ön eleme karşılaşmalarında Dinamo Kiev ve Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Futbol severler bu muhteşem maçı kaçırmamak için canlı yayın maç bilgilerini araştırırken Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçı ne zaman, hangi kanalda? sorusuna da yanıt arıyor.
SPOR
20 Temmuz 2022 - 12:48
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