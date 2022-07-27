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27 Temmuz 2022 - 23:35

Fenerbahçe, Dinamo Kiev yenilgisi sonrası Şampiyonlar Ligi umutlarını başka bahara bıraktı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 'inci ön eleme turunda rövanş maçına çıkan Fenerbahçe, Dinamo Kiev ile girdiği mücadelede sahadan 2-1 yenik olarak ayrıldı. Sarı-lacivertliler, aldıkları bu yenilgiyle Şampiyonlar Ligi umutlarını başka bahara bıraktılar.

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27 Temmuz 2022 - 23:35
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Fenerbahçe, Dinamo Kiev yenilgisi sonrası Şampiyonlar Ligi umutlarını başka bahara bıraktı!


Yeni Süper Lig sezonuna Portekizli Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde hazırlanan Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2'inci ön eleme turu rövanş maçı için Kadıköy'de Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'i ağırladı.

Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı



Mücadeleye baskın başlayan sarı-lacivertliler Joshua King'in çok sayıdaki pozisyondan yararlanamadı. Her iki tarafında tüm hünerlerini sergilediği maçta ilk yarı 0-0'lık skorla bitti.

Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı

Maçın ikinci yarısına da hızlı başlayan Fenerbahçe, karşılaşmanın 54. dakikasında İsmail Yüksek'in kırmızı kart görmesiyle sahada 10 kişi kaldı. Sahada 1 eksikle oynamaya alışmaya çalışan sarı-lacivertliler 57. dakikada gol yediler ve 1-0 yenik duruma düştüler.

Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı

70. dakikada Enner Valencia'nın penaltıyı kaçırması Fenerbahçe cephesinde sarsıntıya yol açarken umudunu tüketmek üzere olan sarı kanarya 89. dakikada Attila Szalai'nin devreye girmesi ve rakip kalenin filelerini havalandırmasıyla 1-1 beraberliği yakaladı.

Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı

90 dakika yetmedi maç süresi uzatıldı!

Fenerbahçe ile Dinamo Kiev'in 1-1 bittiği 90. dakikada hakem maçı uzatmalara götürürken 114. dakikada Fenerbahçe'nin eski oyuncularından Karavaev, kendini sahada gösterdi ve takımını öne geçiren golü attı. Gelen bu gol ile Fenerbahçe mücadeleyi 2-1 kaybederken aynı zamanda Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turuna da veda etmiş oldu.

Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı

Tribünlerden Putin tezahüratı!

Fenerbahçe'li taraftarlar, maçın hemen hemen her bölümünde özellikle Dinamo Kievli futbolcuların gol attıkları sıralarda "Vladimir Putin" teazhüratları attılar. Rusya’nın işgal ettiği Ukrayna’nın en iyi ekiplerinden birisi olan Dinamo Kiev’e tepki göstermek isteyen sarı-lacivertli taraftarların tezahüratları sosyal medyada tepki topladı.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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