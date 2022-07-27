Fenerbahçe, Dinamo Kiev yenilgisi sonrası Şampiyonlar Ligi umutlarını başka bahara bıraktı!

Yeni Süper Lig sezonuna Portekizli Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde hazırlanan Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2'inci ön eleme turu rövanş maçı için Kadıköy'de Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'i ağırladı.
Mücadeleye baskın başlayan sarı-lacivertliler Joshua King'in çok sayıdaki pozisyondan yararlanamadı. Her iki tarafında tüm hünerlerini sergilediği maçta ilk yarı 0-0'lık skorla bitti.
Maçın ikinci yarısına da hızlı başlayan Fenerbahçe, karşılaşmanın 54. dakikasında İsmail Yüksek'in kırmızı kart görmesiyle sahada 10 kişi kaldı. Sahada 1 eksikle oynamaya alışmaya çalışan sarı-lacivertliler 57. dakikada gol yediler ve 1-0 yenik duruma düştüler.
70. dakikada Enner Valencia'nın penaltıyı kaçırması Fenerbahçe cephesinde sarsıntıya yol açarken umudunu tüketmek üzere olan sarı kanarya 89. dakikada Attila Szalai'nin devreye girmesi ve rakip kalenin filelerini havalandırmasıyla 1-1 beraberliği yakaladı.