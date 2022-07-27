Fenerbahçe, Dinamo Kiev yenilgisi sonrası Şampiyonlar Ligi umutlarını başka bahara bıraktı!













90 dakika yetmedi maç süresi uzatıldı!

Tribünlerden Putin tezahüratı!

Yeni Süper Lig sezonuna Portekizli Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde hazırlanan Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2'inci ön eleme turu rövanş maçı için Kadıköy'de Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'i ağırladı.Mücadeleye baskın başlayan sarı-lacivertliler Joshua King'in çok sayıdaki pozisyondan yararlanamadı. Her iki tarafında tüm hünerlerini sergilediği maçta ilk yarı 0-0'lık skorla bitti.Maçın ikinci yarısına da hızlı başlayan Fenerbahçe, karşılaşmanın 54. dakikasında İsmail Yüksek'in kırmızı kart görmesiyle sahada 10 kişi kaldı. Sahada 1 eksikle oynamaya alışmaya çalışan sarı-lacivertliler 57. dakikada gol yediler ve 1-0 yenik duruma düştüler.70. dakikada Enner Valencia'nın penaltıyı kaçırması Fenerbahçe cephesinde sarsıntıya yol açarken umudunu tüketmek üzere olan sarı kanarya 89. dakikada Attila Szalai'nin devreye girmesi ve rakip kalenin filelerini havalandırmasıyla 1-1 beraberliği yakaladı.Fenerbahçe ile Dinamo Kiev'in 1-1 bittiği 90. dakikada hakem maçı uzatmalara götürürken 114. dakikada Fenerbahçe'nin eski oyuncularından Karavaev, kendini sahada gösterdi ve takımını öne geçiren golü attı. Gelen bu gol ile Fenerbahçe mücadeleyi 2-1 kaybederken aynı zamanda Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turuna da veda etmiş oldu.Fenerbahçe'li taraftarlar, maçın hemen hemen her bölümünde özellikle Dinamo Kievli futbolcuların gol attıkları sıralarda "Vladimir Putin" teazhüratları attılar. Rusya’nın işgal ettiği Ukrayna’nın en iyi ekiplerinden birisi olan Dinamo Kiev’e tepki göstermek isteyen sarı-lacivertli taraftarların tezahüratları sosyal medyada tepki topladı.