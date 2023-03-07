Fenerbahçe Enner Valencia’nın sözleşmesini uzatmak için pazarlık halinde







Kanarya Valencia ile devam etmek istiyor







Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, bu sezon şampiyonluk yarışındaki iddiasını halen devam ettirirken, kuşkusuz takımdaki en çok dikkat çeken isim de Enner Valencia olmuştu.Sezon başından bu yana Enner Valencia, tüm kulvarlarda 32 karşılaşmada forma giyme şansı yakalarken bu müsabakalarda 26 gol ve 4 asistlik bir katkıyla oynamıştı.Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Enner Valencia’nın kontratını uzatmak isteyen yönetim Ekvadorlu futbolcunun menajeriyle pazarlıklara başladı.Enner Valencia 1+1 yıllık sözleşme için Fenerbahçe’den toplamda 5 Milyon Euro’luk bir beklenti içerisine girmişken senelik olarak net 2.5 Milyon Euro istiyor. Fenerbahçe yönetiminin ise Enner Valencia için senelik 1.7 Milyon Euro’luk bir teklif yaptığı iddia edilirken pazarlıkların devam ettiği öğrenildi.