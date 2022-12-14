Fenerbahçe eski Beşiktaşlı Vincent Aboubakar'ı transfer etmek istiyor







Listenin tepesinde Aboubakar var!







Türkiye'ye dönmeye sıcak bakıyor

Teknik Direktör Jorge Jesus önderliğinde şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Fenerbahçe'de ara transfer dönemi için hareketli saatler yaşanıyor.Üç kulvarda ilerleyen Fenerbahçe için kadro derinliği yapılması adına en az bir forvet transferi gündeme gelmiş ve buna yönelik çalışmalar başlamıştı.Kamerun Milli Takımı ile gruptan çıkamasa da gruptaki maçlar da performansıyla parmak ısırtan Vincent Aboubakar, Suudi Arabistan'dan ayrılmak istiyor.Al-Nassr hocası hocası Rudy Garcia ile arası bozuk olan Kamerunlu forvet, Ocak ayında takımdan ayrılmak istiyor ve iki sezonunu geçirdiği Türkiye'ye dönmeye sıcak bakıyor.Tecrübeli forvet, özellikle Türkiye’yi yakından tanıması ve buradaki iki sezonunda da başarılı olması nedeniyle Sarı-Lacivertliler’in ilk adayı konumunda. Oyuncuya satın alma opsiyonuyla kiralama teklifi götürmek isteyen Fenerbahçe'nin, Suudi ekibinin kadrosuna ara transferde golcü oyuncu takviyesi yapması halinde girişimlere başlayacağı öğrenildi.