SPOR
14 Aralık 2022 - 10:19

Fenerbahçe eski Beşiktaşlı Vincent Aboubakar'ı transfer etmek istiyor

Fenerbahçe yönetimi Ocak ayındaki ara transfer döneminde eski Beşiktaşlı yıldıza imza attırarak büyük bir ses getirmeyi istiyor. Başkan Ali Koç, Aboubakar transferinde çok ısrarcı.

SPOR
14 Aralık 2022 - 10:19
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Fenerbahçe eski Beşiktaşlı Vincent Aboubakar'ı transfer etmek istiyor


Teknik Direktör Jorge Jesus önderliğinde şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Fenerbahçe'de ara transfer dönemi için hareketli saatler yaşanıyor. 

Üç kulvarda ilerleyen Fenerbahçe için kadro derinliği yapılması adına en az bir forvet transferi gündeme gelmiş ve buna yönelik çalışmalar başlamıştı. 

Listenin tepesinde Aboubakar var! 



Kamerun Milli Takımı ile gruptan çıkamasa da gruptaki maçlar da performansıyla parmak ısırtan Vincent Aboubakar, Suudi Arabistan'dan ayrılmak istiyor.

Aboubakar için Fenerbahçe iddiası

Al-Nassr hocası hocası Rudy Garcia ile arası bozuk olan Kamerunlu forvet, Ocak ayında takımdan ayrılmak istiyor ve iki sezonunu geçirdiği Türkiye'ye dönmeye sıcak bakıyor. 

Türkiye'ye dönmeye sıcak bakıyor

Tecrübeli forvet, özellikle Türkiye’yi yakından tanıması ve buradaki iki sezonunda da başarılı olması nedeniyle Sarı-Lacivertliler’in ilk adayı konumunda.

Oyuncuya satın alma opsiyonuyla kiralama teklifi götürmek isteyen Fenerbahçe'nin, Suudi ekibinin kadrosuna ara transferde golcü oyuncu takviyesi yapması halinde girişimlere başlayacağı öğrenildi. 

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
Son Haberler
PKK’ya büyük darbe! Operasyon teröre sağlam bir darbe vurdu
PKK’ya büyük darbe! Operasyon teröre sağlam bir darbe vurdu
Takımdan ayrılan genç oyuncu açıkladı: Büyük bir Fenerbahçeliyim
Takımdan ayrılan genç oyuncu açıkladı: Büyük bir Fenerbahçeliyim
Pazarspor’da Kemalettin Şentürk dönemi sona erdi
Pazarspor’da Kemalettin Şentürk dönemi sona erdi
Kendi Et Suyunuzu hazırlama taktikleri! Kilerinize stok suyunuzu yapın, yemeklerinizi tatlandırın
Kendi Et Suyunuzu hazırlama taktikleri! Kilerinize stok suyunuzu yapın,...
Halit Kıvanç’ın ismi yeni yapılacak stadyuma adı verilerek yaşatılacak
Halit Kıvanç’ın ismi yeni yapılacak stadyuma adı verilerek yaşatılacak
Darüşşafaka, Danimarka'dan eli boş dönüyor. Temsilcimiz Bakken Bears'a iki sayı ile kaybetti...
Darüşşafaka, Danimarka'dan eli boş dönüyor. Temsilcimiz Bakken Bears'a...
Yemek kartlarına sınırlama geliyor. Artık alışverişte kullanılamayacak
Yemek kartlarına sınırlama geliyor. Artık alışverişte kullanılamayacak
Alzheimer tedavisinde büyük gelişme! Hastalara umut olacak
Alzheimer tedavisinde büyük gelişme! Hastalara umut olacak
Avrupa’da ithalata çevre şartı! Artık zorunlu hale getirildi
Avrupa’da ithalata çevre şartı! Artık zorunlu hale getirildi
Almanya’yı karıştıran Rusya iddiası. Darbe girişimi için atılan iddia büyük ses getirdi
Almanya’yı karıştıran Rusya iddiası. Darbe girişimi için atılan...
Avrupa’ya noel çelengi Türkiye’den! Dev ihracat yapılacak
Avrupa’ya noel çelengi Türkiye’den! Dev ihracat yapılacak
Tarihi değiştirecek büyük buluş açıklandı: Nükleer füzyon
Tarihi değiştirecek büyük buluş açıklandı: Nükleer füzyon
Zelenski'den 50 milyon lamba çağrısı
Zelenski'den 50 milyon lamba çağrısı
Emre Belözoğlu kararını verdi! Hasan Ali Kaldırım ile yollar ayrılıyor
Emre Belözoğlu kararını verdi! Hasan Ali Kaldırım ile yollar ayrılıyor
Napoli'den Kerem Aktürkoğlu bombası! Galatasaraylı yıldız için teklif yapacaklar
Napoli'den Kerem Aktürkoğlu bombası! Galatasaraylı yıldız için...