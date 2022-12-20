Fenerbahçe forvet için harekete geçti. Ben Brereton Diaz için görüşmeler başlayacak













Ben Brereton Diaz'ın kariyeri

Bu sezon iki kulvarda da yoluna doludizgin devam eden Fenerbahçe'de ara transfer dönemi çalışmaları devam ediyor. Joao Pedro'nun sakatlığının uzun sürecek olması, King ve Serdar'dan istediği kadar verim alınamaması nedeniyle ara transferde yolların ayrılmak istenmesi nedeniyle Fenerbahçe, forvet arayışlarına girişti.Jorge Jesus'un verdiği rapor doğrultusunda forvet listesini oluşturan Fenerbahçe'de sürpriz bir isim gündeme geldi. İngiltere Championship ekiplerinden Blackburn Rovars'ta forma giyen 23 yaşındaki Ben Brereton Diaz, Sarı-Lacivertliler'in radarına girdi.Championship'te geçirdiği son iki sezonda toplam 31 gol atan Ben Brereton Diaz, tüm dikkatleri üzerine çekti. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan oyuncu için Fenerbahçe'nin yanı sıra Everton, West Ham United ve Leeds United'ın devrede olduğu öğrenildi.Futbola 2016 sezonunda Nothingham Forest'ta başlayan genç golcü, 2018'de Blackburn Rovars'a transfer oldu. Ben Brereton Diaz, Blackburn Rovars'ın hem A Takımı'nda hem de altyapı takımlarında forma giydi. Ben Brereton Diaz kariyeri boyunca 211 maça çıktı. Forma giydiği maçlarda 52 gol ağlara gönderen futbolcu, 17 asist yaptı. Ben Brereton Diaz 23 sarı kart görürken, 1 kere de kırmızı kart gördü.