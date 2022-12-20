Fenerbahçe forvet için harekete geçti. Ben Brereton Diaz için görüşmeler başlayacak

Bu sezon iki kulvarda da yoluna doludizgin devam eden Fenerbahçe'de ara transfer dönemi çalışmaları devam ediyor. Joao Pedro'nun sakatlığının uzun sürecek olması, King ve Serdar'dan istediği kadar verim alınamaması nedeniyle ara transferde yolların ayrılmak istenmesi nedeniyle Fenerbahçe, forvet arayışlarına girişti.
Jorge Jesus'un verdiği rapor doğrultusunda forvet listesini oluşturan Fenerbahçe'de sürpriz bir isim gündeme geldi. İngiltere Championship ekiplerinden Blackburn Rovars'ta forma giyen 23 yaşındaki Ben Brereton Diaz, Sarı-Lacivertliler'in radarına girdi.
Championship'te geçirdiği son iki sezonda toplam 31 gol atan Ben Brereton Diaz, tüm dikkatleri üzerine çekti. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan oyuncu için Fenerbahçe'nin yanı sıra Everton, West Ham United ve Leeds United'ın devrede olduğu öğrenildi.