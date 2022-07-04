Fenerbahçe Galatasaray Beşiktaş ve Trabzonspor yeni sezon derbi maçı tarihleri ve maç takvimi 2022







Süper Lig 2022-2023 fikstürü çekildi

Lig ne zaman başlıyor?







Dünya Kupası arası 1 ay

Ligin ilk derbisi

İlk hafta maçları





İşte Fikstürün tamamı

Türkiye'nin futboldaki en üst ligi olan Süper Lig'in 2022-2023 sezonu fikstür çekimi bugün 19.00'da yapıldı. İşte fikstür bilgileri...TFF Süper Lig 2022-2023 fikstür çekimi tamamladı. Resmi internet sitesinden Futbol Ligi sezonu fikstür çekiminin tamamlandığını duyurdu.Bu sene Süper Lig 5 Ağustos tarihinde başlayacak ve 28 Mayıs 2022'ye kadar sürecek.Süper Lig'e 13 Kasım tarihinde Dünya Kupası'nın başlaması nedeniyle ara verilecek. TFF Avrupa'da ter dökecek takımların durumuyla alakalı olarak; "Şampiyonlar Liginde yer alan takımlarımızın, Avrupa veya Konferans Liginde oynayan takımlarımız ile karşılaşmaları halinde, lig müsabakasının planlanacağı ve doğru dinlenme dengesi sağlayan bir gün bulunmamaktadır. Bu sebeple bu haftalarda Avrupa Kupalarında oynayan takımlarımızın birbirleri ile eşleşmemeleri sağlanmıştır." açıklaması yapıldı. TFF'nin çiçeği burnunda yeni başkanı Mehmet Büyükekşi fikstür çekiminde basın mensuplarına birtakım açıklamalarda bulundu. Büyükekşi açıklamasında; “Başta futbolseverlerimiz olmak üzere, hepimiz tarafından heyecanla beklenen, Spor Toto Süper Lig 2022-2023 sezonu fikstürünü belirlemek üzere bir araya geldik. Bildiğiniz gibi, TFF’nin yeni yönetimi olarak, 16 Haziran’da göreve geldik, tam 18 gündür iş başındayız. Ancak kısa zamanda, çok önemli adımlar attık.” dedi.2022-2023 Sezonu ilk derbisi 4 haftada oynanacak ve Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek.Süper Ligin ilk hafta maçları ise şu şekilde: Antalyaspor - Galatasaray Fatih Karagümrük - Alanyaspor Beşiktaş - Kayserispor Sivasspor - Gaziantep FK MKE Ankaragücü - Konyaspor Başakşehir - Kasımpaşa İstanbulspor - Trabzonspor Fenerbahçe - Ümraniyespor Giresunspor - Adana Demirspor