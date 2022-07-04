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04 Temmuz 2022 - 21:54

Fenerbahçe Galatasaray Beşiktaş ve Trabzonspor yeni sezon derbi maçı tarihleri ve maç takvimi 2022

Süper Lig fikstür çekimi tamamlandı. Yeni sezonun ne zaman başlayacağı ve derbi tarihleriyle maç takvimi yayınlandı. İşte detaylar...

SPOR
04 Temmuz 2022 - 21:54
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Fenerbahçe Galatasaray Beşiktaş ve Trabzonspor yeni sezon derbi maçı tarihleri ve maç takvimi 2022


Türkiye'nin futboldaki en üst ligi olan Süper Lig'in 2022-2023 sezonu fikstür çekimi bugün 19.00'da yapıldı. İşte fikstür bilgileri...

Süper Lig 2022-2023 fikstürü çekildi

TFF Süper Lig 2022-2023 fikstür çekimi tamamladı. Resmi internet sitesinden Futbol Ligi sezonu fikstür çekiminin tamamlandığını duyurdu.

Lig ne zaman başlıyor?



Bu sene Süper Lig 5 Ağustos tarihinde başlayacak ve 28 Mayıs 2022'ye kadar sürecek.

Dünya Kupası arası 1 ay

Süper Lig'e 13 Kasım tarihinde Dünya Kupası'nın başlaması nedeniyle ara verilecek. TFF Avrupa'da ter dökecek takımların durumuyla alakalı olarak; "Şampiyonlar Liginde yer alan takımlarımızın, Avrupa veya Konferans Liginde oynayan takımlarımız ile karşılaşmaları halinde, lig müsabakasının planlanacağı ve doğru dinlenme dengesi sağlayan bir gün bulunmamaktadır. Bu sebeple bu haftalarda Avrupa Kupalarında oynayan takımlarımızın birbirleri ile eşleşmemeleri sağlanmıştır." açıklaması yapıldı.

TFF'nin çiçeği burnunda yeni başkanı Mehmet Büyükekşi fikstür çekiminde basın mensuplarına birtakım açıklamalarda bulundu. Büyükekşi açıklamasında; “Başta futbolseverlerimiz olmak üzere, hepimiz tarafından heyecanla beklenen, Spor Toto Süper Lig 2022-2023 sezonu fikstürünü belirlemek üzere bir araya geldik. Bildiğiniz gibi, TFF’nin yeni yönetimi olarak, 16 Haziran’da göreve geldik, tam 18 gündür iş başındayız. Ancak kısa zamanda, çok önemli adımlar attık.” dedi.

Ligin ilk derbisi

2022-2023 Sezonu ilk derbisi 4 haftada oynanacak ve Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek.

İlk hafta maçları

Süper Ligin ilk hafta maçları ise şu şekilde:

Antalyaspor - Galatasaray

Fatih Karagümrük - Alanyaspor

Beşiktaş - Kayserispor

Sivasspor - Gaziantep FK

MKE Ankaragücü - Konyaspor

Başakşehir - Kasımpaşa

İstanbulspor - Trabzonspor

Fenerbahçe - Ümraniyespor

Giresunspor - Adana Demirspor


İşte Fikstürün tamamı

Süper Lig fikstürü belli oldu!

Süper Lig fikstürü belli oldu!

Süper Lig fikstürü belli oldu!

Süper Lig fikstürü belli oldu!

Süper Lig fikstürü belli oldu!

Süper Lig fikstürü belli oldu!

Süper Lig fikstürü belli oldu!

Süper Lig fikstürü belli oldu!

Süper Lig fikstürü belli oldu!

Süper Lig fikstürü belli oldu!

EDİTOR
Kadir Buğra Demir
Kadir Buğra Demir
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