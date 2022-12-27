Fenerbahçe, Hatayspor engelini 4 golle aştı. Tekrar liderliğe yükseldi













Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe ve Atakaş Hatayspor karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmayı ev sahibi takım 4-0'lık skorla kazandı.Atakaş Hatayspor, maça hızlı başlayan taraftı. Henüz 8. dakikada Saba Lobjanidze'yle çok net bir pozisyondan yararlanamadılar. Bundan 1 dakika sonra Hatayspor, El Kaabi ile bir gol buldu fakat ofsayttan dolayı gol değer kazanmadı. Sarı lacivertliler, bu dakikadan sonra oyuna üstünlüğünü koyan taraf oldu. Diego Rossi'nin 20. dakikada kullandığı kornerde iyi yükselen Joshua King'in kafa vuruşu direğe çarparak ağlarla buluştu. Bu golden 6 dakika sonra, Fenerbahçe etkili paslaşmalarla ikinci golü buldu. Diego Rossi çizgiye inerek içeri çıkardı ve Michy Batshuayi tek vuruşla topu ağlara gönderdi. İlk yarı ev sahibi takımın 2-0'lık üstünlüğüyle geçildi. İkinci yarı karşılıklı tehlikeli ataklarla başladı. Önce Hatayspor, sonra Fenerbahçe net pozisyonlardan yararlanamadılar. Ev sahibi ekip 69. dakikada Burak Öksüz'ün kendi kalesine attığı golle 3. golü buldu. Fakat VAR incelemesinin ardından gol, ofsayt neticesiyle iptal edildi. Fenerbahçe, 86. dakikada Serdar Dursun'un golüyle farkı 3'e çıkardı. 90+5'te sahneye çıkan Gustavo Henrique maçın skorunu belirledi. Puanını 32'ye çıkaran Fenerbahçe, tekrar liderliğe yükseldi. Hatayspor ise 15 puanda kaldı.