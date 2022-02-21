SPOR
21 Şubat 2022 - 00:53
Güncelleme: 21 Şubat 2022 - 01:06

Fenerbahçe, Hatayspor karşısında penaltılarla 3 puanı hanesine yazdırdı!

Süper Lig’in 26'ıncı hafta maçları için karşı karşıya gelen Fenerbahçe ve Hatayspor karşılaşması, sarı-lacivertlilerin 2-0'lık galibiyeti ile sona erdi. Aldığı bu sonuçla 3 puanı hanesine yazdıran Fenerbahçe, ligde üst üste 2. galibiyetini almış oldu.

SPOR
21 Şubat 2022 - 00:53
Güncelleme: 21 Şubat 2022 - 01:06
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Fenerbahçe, Hatayspor karşısında penaltılarla 3 puanı hanesine yazdırdı!
Spor Toto Süper Lig'in 26. hafta maçlarında fenerbahçe kendi sahasında Hatayspor'u ağırladı. Her iki takım sahaya hızlı bir giriş yaparken Ülker Stadı'nda gerçekleştirilen müsabakada rotasyonlu bir kadro ilke sahada olan sarı-lacivertliler, ilk yarıda rakip galede gol bulmayı başaramadılar.








Maçın ikinci yarısının oynanması için çalan düdüğün hemen ardından maçta daha etkili olmaya başlayan Fenerbahçe, rakip kalede baskı kurmayı başarırken karşılaşmanın 65. dakikasında Miguel Crespo'nun ceza sahası içinde düşmesi sarı-lacivertlilere bir penaltı hakkı doğurdu. Penaltı hakkını 67. dakikada Serdar Dursun gole çevirirken sarı-lacivertliler hatayspor karşısında 1-0 öne geçmiş oldu. 



Karşılaşmada süre 79. dakikayı gösterirken Hataysporun kalecisinin müdahalesi sonrası yerde kalan Serdar Dursun, hakemin verdiği ikinci penaltı kararı için kez topun başına geçti ve 81. dakikada farkı 2'ye çıkaran o golü kaydetmiş oldu.



Zorlu karşılaşmadan 2 penaltı golü ile galip olarak ayrılan Fenerbahçe, ligde üst üste 2. galibiyetini alırken sarı-lacivertliler aldıkları bu sonuçla ligdeki sırlamasını 43 puanla 5. sıraya yükselti.  Hatayspor ise 39 puan ile 8. sırada kaldı.

 
EDİTOR
Elvan
Elvan
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