SPOR
06 Temmuz 2022 - 12:57

Fenerbahçe-Hull City maçı ne zaman, nerede oynanacak? Fener Hull City maç yayın saati ve kanalı

Fenerbahçe-Hull City arasında oynanacak dostluk maçının saati değişti. Futbolseverler ise karşılaşmanın yeni saatini araştırmaya başladı. İnternette sık sık Fenerbahçe-Hull City karşılaşması ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe-Hull City maçı hangi kanalda yayınlanacak? Gibi pek çok soru araştırılıyor. İşte merakla beklenen Fenerbahçe-Hull City karşılaşmasının detayları…

SPOR
06 Temmuz 2022 - 12:57
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Fenerbahçe-Hull City maçı ne zaman, nerede oynanacak? Fener Hull City maç yayın saati ve kanalı


Fenerbahçe ve Hull City arasında oynanacak dostluk maçının saatinde değişiklik yaşandı. Fenerbahçe taraftarlarından Alpay Kazan’ın anısı için oynanacak olan maçın biletlerinin satışı devam ederken, maç saatinde değişiklik oldu.

Fenerbahçe-Hull City maçı ne zaman?

Fenerbahçe Futbol Kulübü, İngiltere Chamapionship takımı Hull City ile dostluk maçında karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe, merhum taraftarı Alpay Kazan için yapılacak olan dostluk maçının saatinin değiştiğini açıkladı. Sarı-lacivertli takım, 10 Temmuz Pazar günü Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda yapılacak müsabakanın başlangıç saatinin saat 21.30'dan 20.30'a çekildiğini duyurdu. 



Açıklamada ayrıca, karşılaşmanın biletlerinin satışının devam ettiği ve bilet satışlarının 'passo.com.tr' adresi üzerinden gerçekleştirildiği belirtildi. Fenerbahçe-Hull City arasındaki karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverler, Passolig kartına ihtiyaç duymadan aldıkları biletler ile maçı tribünden takip edebilecek.

EDİTOR
Hatice Üneş
Hatice Üneş
İlginizi Çekebilir
Rafael Nadal Wimbledon’dan neden çekildi, sakatlığı ne? İspanyol tenisçi Rafael Nadal'dan üzen haber
Rafael Nadal Wimbledon’dan neden çekildi, sakatlığı ne? İspanyol tenisçi Rafael Nadal'dan üzen haber
Şok iddia Ronaldo Chelsea yolunda! Cristiano Ronaldo Manchester United'den ayrılıyor mu? 37.2 milyon sterline dev anlaşma!
Şok iddia Ronaldo Chelsea yolunda! Cristiano Ronaldo Manchester United'den ayrılıyor mu? 37.2 milyon sterline dev anlaşma!
Son Haberler
Kasaba Doktoru yeni sezon olacak mı? TRT Kasaba Doktoru dizisi akıbeti belli oldu
Kasaba Doktoru yeni sezon olacak mı? TRT Kasaba Doktoru dizisi akıbeti...
İlaç fiyatlarında yüzde 25 artış! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı
İlaç fiyatlarında yüzde 25 artış! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı
Duy Beni dizisi ne zaman final yapacak, kaç bölüm yayınlanacak?
Duy Beni dizisi ne zaman final yapacak, kaç bölüm yayınlanacak?
Dünyayı sarsan olay! Japonya'nın eski başbakanı Shinzo Abe suikaste kurban gitti
Dünyayı sarsan olay! Japonya'nın eski başbakanı Shinzo Abe suikaste...
2022 Temmuz zammı yemek parası: Multinet, Sodexo, Ticket Restaurant yemek kartına ne kadar yatacak?
2022 Temmuz zammı yemek parası: Multinet, Sodexo, Ticket Restaurant...
Seksenler neden final yaptı, yeniden başlar mı?
Seksenler neden final yaptı, yeniden başlar mı?
Doya Doya Moda jurisi Yasemin Yılmaz kimdir, kaç yaşında? Yasemin Yılmaz rol aldığı yapımlar ve diziler
Doya Doya Moda jurisi Yasemin Yılmaz kimdir, kaç yaşında? Yasemin...
ÖSYM ve MEB sınav görevli ücretleri ne kadar oldu? 2022 Temmuz zamlı sınav ücretleri
ÖSYM ve MEB sınav görevli ücretleri ne kadar oldu? 2022 Temmuz zamlı...
Bahar Candan'dan olay yaratacak görüntüler! Üstsüz fotoğrafları sosyal medyada olay oldu
Bahar Candan'dan olay yaratacak görüntüler! Üstsüz fotoğrafları...
Sabri Çelik kimdir? TFF'nin yeni MHK Başkanı Sabri Çelik biyografisi ve hayatı
Sabri Çelik kimdir? TFF'nin yeni MHK Başkanı Sabri Çelik biyografisi...