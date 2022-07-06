Fenerbahçe-Hull City maçı ne zaman, nerede oynanacak? Fener Hull City maç yayın saati ve kanalı

Fenerbahçe ve Hull City arasında oynanacak dostluk maçının saatinde değişiklik yaşandı. Fenerbahçe taraftarlarından Alpay Kazan’ın anısı için oynanacak olan maçın biletlerinin satışı devam ederken, maç saatinde değişiklik oldu.
Fenerbahçe-Hull City maçı ne zaman?Fenerbahçe Futbol Kulübü, İngiltere Chamapionship takımı Hull City ile dostluk maçında karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe, merhum taraftarı Alpay Kazan için yapılacak olan dostluk maçının saatinin değiştiğini açıkladı. Sarı-lacivertli takım, 10 Temmuz Pazar günü Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda yapılacak müsabakanın başlangıç saatinin saat 21.30'dan 20.30'a çekildiğini duyurdu.
Açıklamada ayrıca, karşılaşmanın biletlerinin satışının devam ettiği ve bilet satışlarının 'passo.com.tr' adresi üzerinden gerçekleştirildiği belirtildi. Fenerbahçe-Hull City arasındaki karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverler, Passolig kartına ihtiyaç duymadan aldıkları biletler ile maçı tribünden takip edebilecek.