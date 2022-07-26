Fenerbahçe ile Gustavo Henrique 3 yıllık sözleşmeye imza atıyor!













Jorge Jesus'un eski öğrencisi yeni takımında

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. Ön Eleme Turu için yarın Dinamo Kiev ile bir mücadeleye girecek olan Fenerbahçe, diğer taraftan 2022-2023 sezonu için transfer çalışmalarına da devam ediyor. Bir süredir peşinde olduğu Brezilyalı stoper Gustavo Henrique ile görüşme halinde olan yönetim, tecrübeli oyuncuyla prensipte anlaşmaya vardığını duyurdu. Sarı-Lacivertli kulüpten yapılan yazılı açıklamada Brezilya'nın Flamengo takımında forma giyen Gustavo Henrique'nin transferi ile ilgili hem oyuncuyla hem de kulübüyle prensip anlaşması yapıldığı bildirildi. Açıklamanın devamında ise oyuncuyla detaylı görüşmelerin yapılabilmesi için akşam İstanbul'a gelmesinin beklenildiği belirtildi.Akşam saatlerinde İstanbul' gelecek olan ve Fenerbahçe ile yapacağı görüşmenin ardından kulüp ile 3 yıllık bir sözleşme imzalaması beklenen Gustavo Henrique'nin bonservisi için de Flamengo'ya ise iki eşit taksit şeklinde toplamda 2.8 milyon Euro ödeneceği öğrenildi. Diğer taraftan, Fenerbahçe'nin yeni transferi Gustavo Henrique'nin teknik direktörJorge Jesus'un Flamengo'dan eski öğrencisi olduğu bilgisine ulaşıldı. Futbol kariyerinde ilk defa ülkesinde dışarı çıkacak olan Gustavo'nun futbola başladığı Santos'ta 138 resmi maça çıktığı ve Flamengo'da da 81 müsabakada görev yaptığı söyleniyor.