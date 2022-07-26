UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. Ön Eleme Turu için yarın Dinamo Kiev ile bir mücadeleye girecek olan Fenerbahçe, diğer taraftan 2022-2023 sezonu için transfer çalışmalarına da devam ediyor. Bir süredir peşinde olduğu Brezilyalı stoper Gustavo Henrique ile görüşme halinde olan yönetim, tecrübeli oyuncuyla prensipte anlaşmaya vardığını duyurdu. Sarı-Lacivertli kulüpten yapılan yazılı açıklamada Brezilya'nın Flamengo takımında forma giyen Gustavo Henrique'nin transferi ile ilgili hem oyuncuyla hem de kulübüyle prensip anlaşması yapıldığı bildirildi. Açıklamanın devamında ise oyuncuyla detaylı görüşmelerin yapılabilmesi için akşam İstanbul'a gelmesinin beklenildiği belirtildi.
SPOR
26 Temmuz 2022 - 19:44
Fenerbahçe ile Gustavo Henrique 3 yıllık sözleşmeye imza atıyor!
Fenerbahçe Spor Kulübü, Brezilya'nın güçlü ekiplerinden Flamengo'da top koşturan Gustavo Henrique ile prensipte anlaşmaya vardı. Brezilyalı stoper Gustavo Henrique, eski hocasının yeni takımında yer almak için bugün İstanbul'a geliyor.
SPOR
26 Temmuz 2022 - 19:44