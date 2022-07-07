Fenerbahçe instagram hesabı kapatıldı mı, neden kapalı?







Fenerbahçe Instagram hesabı neden açılmıyor







Fenerbahçe takımına ait resmi sosyal medya hesabına taraftarlar ulaşamıyor. Sayfaya girildiği zaman hesabın bulunamadığı uyarısıyla karşılaşan taraftarlar merakla hesabın kapatılıp kapatılmadığını araştırıyor. Peki Fenerbahçe'nin Instagram hesabına neden ulaşım sağlanamıyor? Fenerbahçe'nin hesabı kapatıldı mı? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Takipçileri Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabına girmek istediklerinde hesabın bulunamadığına dair bir uyarıyla karşılaşıyor. Fenerbahçe'nin resmî Instagram hesabında 7.9 milyon takipçisi bulunuyordu.Taraftarlar merakla hesabın kapatılıp kapatılmadığını araştırsa da henüz konu ile ilgili resmî bir açıklama yapılmadı.