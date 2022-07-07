GÜNDEM
07 Temmuz 2022 - 16:12

Fenerbahçe instagram hesabı kapatıldı mı, neden kapalı?

Taraftarlar Fenerbahçe'ye ait Instagram hesabına ulaşamıyor. Merakla hesabın kapatılıp kapatılmadığını araştırıyorlar. Peki Instagram üzerinden Fenerbahçe'nin hesabına neden ulaşım sağlanamıyor? Tüm detaylar haberimizde.

GÜNDEM
07 Temmuz 2022 - 16:12
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Fenerbahçe instagram hesabı kapatıldı mı, neden kapalı?


Fenerbahçe takımına ait resmi sosyal medya hesabına taraftarlar ulaşamıyor. Sayfaya girildiği zaman hesabın bulunamadığı uyarısıyla karşılaşan taraftarlar merakla hesabın kapatılıp kapatılmadığını araştırıyor. Peki Fenerbahçe'nin Instagram hesabına neden ulaşım sağlanamıyor? Fenerbahçe'nin hesabı kapatıldı mı? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Fenerbahçe Instagram hesabı neden açılmıyor

Takipçileri Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabına girmek istediklerinde hesabın bulunamadığına dair bir uyarıyla karşılaşıyor. Fenerbahçe'nin resmî Instagram hesabında 7.9 milyon takipçisi bulunuyordu. 



Fenerbahçe Instagram Hesabı

Taraftarlar merakla hesabın kapatılıp kapatılmadığını araştırsa da henüz konu ile ilgili resmî bir açıklama yapılmadı.

EDİTOR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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