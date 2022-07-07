GÜNDEM
07 Temmuz 2022 - 15:54

Fenerbahçe instagram hesabı neden askıya alındı, çalındı mı? Fenerbahçe instagram hesabı hackledi mi?

Fenerbahçe’nin sosyal medya hesapları çalındı mı? Sorusu gündemde en çok araştırılan konulardan biri oldu. Fenerbahçe’nin instagram hesabının çalındığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Peki, Fenerbahçe’nin İnstagram hesabı askıya mı alındı? Çalındı mı? İşte yanıtı…

GÜNDEM
07 Temmuz 2022 - 15:54
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Fenerbahçe instagram hesabı neden askıya alındı, çalındı mı? Fenerbahçe instagram hesabı hackledi mi?


Fenerbahçe’nin sosyal medya hesaplarında yaşanan sıkıntı gündeme bomba gibi düştü. Sarı-lacivertli kulübün instagram hesabına giremeyen kullanıcılar Fenerbahçe’nin instagram hesabı askıya mı alındı? Fenerbahçe’nin sosyal medya hesabı çalındı mı? Sorusuna yanıt aramaya başladı. Konu kısa sürede gündemde en çok konuşulan konular arasında yerini aldı. 

Gündemde çok konuşulan bir karara imza atarak logosuna 5 yıldız ekleyen Fenerbahçe, yaptığı açıklama ile dikkatleri üzerine çekti. Açıklamanın ardından kulübün instagram hesabına girmek isteyen bazı kullanıcılar sorunla karşılaştı. Hesaba ulaşamayan kullanıcılar, Fenerbahçe’nin sosyal medya hesabı hacklendi mi? Hesap çalındı mı? Gibi sorulara yanıt aramaya başladı. 



Fenerbahçe

Fenerbahçe’nin sosyal medya hesabına ulaşılamıyor!

Kullanıcılar gündemde çok konuşulan 5 yıldız tartışmalarının ardından, Fenerbahçe’nin instagram hesabına girerken sorunla karşılaştı. Sorunu sosyal medyada dile getiren kullanıcılar olayı esprili bir şekilde paylaştı. Birçok kullanıcı yaşanan sıkıntının nedenini merak ederken, konuyla ilgili kulüp cephesinden herhangi bir açıklama gelmedi.  

EDİTOR
Hatice Üneş
Hatice Üneş
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