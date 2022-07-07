Fenerbahçe instagram hesabına ne oldu, neden askıya alındı?







Fenerbahçe sosyal medya hesabı







Fenerbahçe'ye ait 7.9 milyon takipçi kitlesi bulunan resmi Instagram hesabına bugün ulaşım sağlanamadı. Birçok kez giriş yapmayı denen taraftarlar uyarı ile karşılaştı. Peki Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabı çöktü mü? Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabına ulaşım sağlanamaması ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Fenerbahçe'nin resmi sosyal medya hesabına girmek isteyen taraftar ve takipçileri 'sayfaya ulaşılamıyor' bildirisi ile karşılaştı. Konu ile ilgili resmi bir açıklama yapılmasa da birkaç saat içinde sayfa eski haline geri dönerek düzeldi.