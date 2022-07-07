Fenerbahçe'ye ait 7.9 milyon takipçi kitlesi bulunan resmi Instagram hesabına bugün ulaşım sağlanamadı. Birçok kez giriş yapmayı denen taraftarlar uyarı ile karşılaştı. Peki Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabı çöktü mü? Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabına ulaşım sağlanamaması ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
GÜNDEM
07 Temmuz 2022 - 19:05
Fenerbahçe instagram hesabına ne oldu, neden askıya alındı?
Fenerbahçe taraftarları bugün sabah saatlerinde Fenerbahçe'ye ait resmi sosyal medya hesabına ulaşamayınca telaşa kapılmıştı. Peki Fenerbahçe'nin hesabına neden ulaşılmıyor? Tüm detaylar haberimizde.
GÜNDEM
07 Temmuz 2022 - 19:05