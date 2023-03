İrfan ile sezon sonunda yol ayrımına gidiliyor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, sezon başında genç file bekçisi İrfan Can Eğribayat’ı kadrosuna katarak transferde ses getiren bir hamleye imza atmıştı. Potansiyeline güvenilen İrfan’ın Altay Bayındır ile nasıl bir forma yarışı içerisinde olacağı da merakla bekleniyordu.Fenerbahçe’ye geldiği günden bu yana beklentilerin bir hayli altında bir performans sergileyerek hayal kırıklığı yaşatan İrfan Can, Altay Bayındır’dan formayı bir türlü kapamamıştı.Sezon sonunda kiralık olan sözleşmesi sona erecek olan İrfan Can Eğribayat hakkında nasıl bir karar vereceği merakla beklenen Fenerbahçe, Teknik Direktör Jorge Jesus ve ekibiyle görüşen sarı lacivertliler genç futbolcusu hakkında kararını verdi. Fenerbahçe, sezon başında Göztepe’den kiralık olarak kadrosuna kattığı İrfan Can’ın sözleşmesinde yer alan satın alma opsiyonunu kullanmama yönünde bir karar aldı.