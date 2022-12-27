SPOR
27 Aralık 2022 - 23:58

Fenerbahçe Kadıköy'de Atakaş Hatayspor engelini dört golle aştı, teknik direktör Jorge Jesus, maçın ardından galibiyeti değerlendirdi

Jorge Jesus, oynanan oyundan ve alınan skordan memnun olduğunu dile getirdi.

SPOR
27 Aralık 2022 - 23:58
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Fenerbahçe Kadıköy'de Atakaş Hatayspor engelini dört golle aştı, teknik direktör Jorge Jesus, maçın ardından galibiyeti değerlendirdi


Dünya Kupası arasına lider giren Fenerbahçe, hafta sonu Trabzon'da kaybettiği maç sonrası liderlik koltuğunu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptırmıştı. Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, liderliği geri almak adına mabedinde Atakaş Hatayspor ağırladı. Sarı lacivertliler, karşılaşmadan 4-0 galip ayrıldı. Bu sonucun ardından puanını 32'ye yükselten Fenerbahçe, maç fazlasıyla tekrardan liderlik koltuğuna oturdu. Maçın ardından ev sahibi takımın teknik direktörü Jorge Jesus, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Daha fazla atabilirdik"

Skorun daha da farklı olabileceğini belirten 68 yaşındaki deneyimli teknik direktör "Öğrencilerimi ve bizi asla yalnız bırakmayan taraftarlarımızı gönülden tebrik ediyorum. Sonuna kadar inançlı kaldılar ve takımdan desteklerini esirgemediler. Üst üste aldığımız iki yenilgiye rağmen yapabileceklerimize inandılar. Dört kez fileleri havalandırdık fakat bu sayı 6-7 de olabilirdi. Kaleyi bulan şut sayımızın en yüksek olduğu maçtı. Attığımız 15 şutun 4'ü golle taçlandı. Çok fazla pozisyon ürettik. Gayet iyiydik. Galibiyetlere geri dönmek istiyorduk. Döndük." ifadelerini kullandı.



Fenerbahçe taraftar

Taraftarlara övgüler yağdırdı

Jorge Jesus "Onlara ne diyeceğimi bilemiyorum. Her zaman yanımızdalar, bizleri yalnız bırakmıyorlar. Buraya ilk adım attığım günden beri bana destek verdiler. Biz acı çekerken onlar da acı çektiler, mutluyken onlar da mutlu oldular. Biz biriz, hep birlikteyiz." dedi.

"Hedefimiz mutlu sona ulaşmak"

Tecrübeli teknik adam "Taraftarlarımızı mutlu eden bir galibiyet aldık. Mutluluk demişken umarım neşe, mutluluk dolu bir yıl olur. Ve biz de sezon sonunda mutlu sona ulaşırız." şeklinde konuştu.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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