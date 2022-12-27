Fenerbahçe Kadıköy'de Atakaş Hatayspor engelini dört golle aştı, teknik direktör Jorge Jesus, maçın ardından galibiyeti değerlendirdi







"Daha fazla atabilirdik"







Taraftarlara övgüler yağdırdı

"Hedefimiz mutlu sona ulaşmak"

Dünya Kupası arasına lider giren Fenerbahçe, hafta sonu Trabzon'da kaybettiği maç sonrası liderlik koltuğunu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptırmıştı. Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, liderliği geri almak adına mabedinde Atakaş Hatayspor ağırladı. Sarı lacivertliler, karşılaşmadan 4-0 galip ayrıldı. Bu sonucun ardından puanını 32'ye yükselten Fenerbahçe, maç fazlasıyla tekrardan liderlik koltuğuna oturdu. Maçın ardından ev sahibi takımın teknik direktörü Jorge Jesus, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.Skorun daha da farklı olabileceğini belirten 68 yaşındaki deneyimli teknik direktör "Öğrencilerimi ve bizi asla yalnız bırakmayan taraftarlarımızı gönülden tebrik ediyorum. Sonuna kadar inançlı kaldılar ve takımdan desteklerini esirgemediler. Üst üste aldığımız iki yenilgiye rağmen yapabileceklerimize inandılar. Dört kez fileleri havalandırdık fakat bu sayı 6-7 de olabilirdi. Kaleyi bulan şut sayımızın en yüksek olduğu maçtı. Attığımız 15 şutun 4'ü golle taçlandı. Çok fazla pozisyon ürettik. Gayet iyiydik. Galibiyetlere geri dönmek istiyorduk. Döndük." ifadelerini kullandı.Jorge Jesus "Onlara ne diyeceğimi bilemiyorum. Her zaman yanımızdalar, bizleri yalnız bırakmıyorlar. Buraya ilk adım attığım günden beri bana destek verdiler. Biz acı çekerken onlar da acı çektiler, mutluyken onlar da mutlu oldular. Biz biriz, hep birlikteyiz." dedi.Tecrübeli teknik adam "Taraftarlarımızı mutlu eden bir galibiyet aldık. Mutluluk demişken umarım neşe, mutluluk dolu bir yıl olur. Ve biz de sezon sonunda mutlu sona ulaşırız." şeklinde konuştu.