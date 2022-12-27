SPOR
27 Aralık 2022 - 16:42

Fenerbahçe kötü gidişe son vermek istiyor. Rakip Hatayspor

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, evinde Atakaş Hatayspor'u konuk ediyor. Sarı lacivertliler Trabzonspor mağlubiyetini taraftarlarına unutturmayı hedefliyor.

SPOR
27 Aralık 2022 - 16:42
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Fenerbahçe kötü gidişe son vermek istiyor. Rakip Hatayspor


Spor Toto Süper Lig'de 16. hafta bugün oynanacak maçlarla başlıyor. Günün son maçında ligde 2. sırada bulunan Fenerbahçe, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde Atakaş Hatayspor'u konuk ediyor. Mücadele 20:00'de başlayacak. Karşılaşmada hakem Sarper Barış Saka düdük çalacak.

Fenerbahçe'de hedef mutlak 3 puan

Ligde oynadığı son 2 maçtan da mağlubiyetle ayrılan Fenerbahçe, kötü gidişe Atakaş Hatayspor karşısında son vermek istiyor. Jorge Jesus ve öğrencilerinin tek hedefi mücadeleden 3 puanla ayrılmak. Sarı lacivertliler bu maçtan galip ayrılırsa maç fazlasıyla Galatasaray'ın 2 puan önünde liderlik koltuğuna oturacak.



Crespo

Crespo kart cezalısı

Ligin 15. haftasında Trabzonspor'la deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe'de Miguel Crespo, maçın 57. dakikasında ikinci sarı karttan gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düşmüştü. Sarı lacivertliler Crespo'nun yanı sıra sakatlıkları devam eden Joao Pedro ve Ezgjan Alioski'den de yararlanamayacak.

Volkan Demirel bu kez rakip olarak Kadıköy'de

Küme düşme hattının yalnızca 1 puan üzerinde 14. sırada bulunan Atakaş Hatayspor, Fenerbahçe deplasmanında sürpriz arıyor. Geçtiğimiz hafta evinde Bitexen Giresunspor'la 1-1 berabere kalan Akdeniz ekibi, Fenerbahçe deplasmanına puan ya da puanlar için çıkıyor. Atakaş Hatayspor teknik direktörü Volkan Demirel ise uzun yıllar kalesini koruduğu Kadıköy'e bu kez rakip takım teknik direktörü olarak çıkıyor.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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