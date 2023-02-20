Fenerbahçe'li Enner Valencia kıta değiştiriyor!













ENNER VALENCIA İMZASI İÇİN HAZIRLIK YAPILIYOR

ÇOK İYİ BİR PERFORMANS OLUŞTURDU

Fenerbahçe'nin 33 yaşındaki başarılı oyuncusu Enner Valencia, takımından üç yıllık sözleşme ve yaklaşık 3 milyon Euro yıllık net satış imzalamasını istedi. Öte yandan yönetim, oyuncuya yaşına göre 2 yıllık sözleşme teklif etti. Maaş açısından ise yılda 2 milyon 300 bin euro teklif edildi. Ancak Enner Valencia, bu teklife hiç sıcak bakmadı. Diğer taraftan oyuncunun menajerinin bir süredir başka takımlarla görüştüğü öğrenilirken Ekvadorlu golcünün bugünden itibaren Brezilya temsilcisi Internacional ile el sıkıştığı bilgisine ulaşıldı.UOL Esporte News'te yer alan bir haberde, Internacional yönetiminin 33 yaşındaki yıldızla anlaşmaya vardı. Brezilya ekibinin Ekvatorlu oyuncuyu yıllık 2.5 milyon euro garantili ücretle ikna ettiği yazıldı. Yapılacak olan sözleşmede imza parasının da olacağı öğrenilirken bu rakamın sözleşmeye dahil edilmesiyle birlikte Valencia'nın yıllık maaşı 3 milyon euro'ya çıkacağı aktarıldı. Valencia daha önce yaptığı bir açıklamasında istediği rakamla ilgili tekliflerin olduğu fakat kendisinin Fenerbahçe'de kalmak istediğini söylemişti.Lacivert sarı formayla iyi bir sezon geçiren Enner Valencia, bir kez de Katalan devi Barcelona ile adı anılmıştı. Menajeri, Barca yetkililerinin kendisiyle iletişime geçtiğini ancak daha sonra herhangi bir dönüş yapmadığını söyledi. Takımın en çok gol atan oyuncusu olan 33 yaşındaki oyuncu sezon sonunda takımdan ayrılacak gibi görünüyor. 2022 Dünya Kupası'nda çok iyi performans gösteren takım Valencia böylece bir sonraki transfer penceresini garantilemiş oldu.