Fenerbahçe'nin 33 yaşındaki başarılı oyuncusu Enner Valencia, takımından üç yıllık sözleşme ve yaklaşık 3 milyon Euro yıllık net satış imzalamasını istedi. Öte yandan yönetim, oyuncuya yaşına göre 2 yıllık sözleşme teklif etti. Maaş açısından ise yılda 2 milyon 300 bin euro teklif edildi. Ancak Enner Valencia, bu teklife hiç sıcak bakmadı. Diğer taraftan oyuncunun menajerinin bir süredir başka takımlarla görüştüğü öğrenilirken Ekvadorlu golcünün bugünden itibaren Brezilya temsilcisi Internacional ile el sıkıştığı bilgisine ulaşıldı.
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20 Şubat 2023 - 14:29
Fenerbahçe'li Enner Valencia kıta değiştiriyor!
Fenerbahçe'nin sözleşme uzatma konusunda kendisine sunduğu teklifi geri çeviren Enner Valencia, ayrılma kararını aldığını bildirdi. Valencia sezon bitiminden sonra kıta değiştirecek. Internacional'in bu deneyimli forvetle anlaşmaya vardığı duyuruldu.
SPOR
20 Şubat 2023 - 14:29