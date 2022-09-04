MAGAZİN
04 Eylül 2022 - 13:59

Fenerbahçe'li Perez'in sevgilisi Türkiye'deki pahalılıktan dert yandı!

Fenerbahçe'nin bu sezon takıma kattığı Brezilyalı stoper Luan Perez'in sevgilisi Gabriela, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda Türkiye'deki pahalılıktan dert yandı.

MAGAZİN
04 Eylül 2022 - 13:59
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Fenerbahçe'li Perez'in sevgilisi Türkiye'deki pahalılıktan dert yandı!


Türkiye'de son zamanlarda artan hayat pahalılığı, vatandaşları oldukça fazla zorlarken Fenerbahçe'nin yeni transferi Luan Perez'in sevgilisi de hayat pahalılığından şikayet etmeye başladı.

Fenerbahçe'li Perez'in sevgilisi



2022-2023 sezonu transfer döneminde Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı Brezilyalı oyuncu Luan Perewzi sevgilisi Gabriela Merjam ile birlikte İstanbul'da yaşamaya başladı. Enflasyon oranının yüksek olduğu ve gıda fiyatlarının neredeyse tavan yaptığı İstanbul'da 3 limon için 3 euro ödediğini sosyal medya hesaplarından paylaşan Gabriela Merjam, pahalılıktan dert yanarak şikayet etti.

Fenerbahçe'li Perez'in sevgilisi

"Buranın ne kadar pahalı olduğuna inanamıyorum!"

Gabriela, sosyal medya hesabından aldığı limonların görselini paylaşarak paylaşımına 3 limon için 3 euro (54 TL) ödediğini belirtti ve "Buranın ne kadar pahalı olduğuna inanamıyorum!" şeklinde bir ifade kullandı.

Fenerbahçe'li Perez'in sevgilisi

Brezilya'lı Gabriela'nın Instagram paylaşımı sosyal medyada büyük ilgi gördü.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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