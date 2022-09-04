Fenerbahçe'li Perez'in sevgilisi Türkiye'deki pahalılıktan dert yandı!

Türkiye'de son zamanlarda artan hayat pahalılığı, vatandaşları oldukça fazla zorlarken Fenerbahçe'nin yeni transferi Luan Perez'in sevgilisi de hayat pahalılığından şikayet etmeye başladı.
2022-2023 sezonu transfer döneminde Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı Brezilyalı oyuncu Luan Perewzi sevgilisi Gabriela Merjam ile birlikte İstanbul'da yaşamaya başladı. Enflasyon oranının yüksek olduğu ve gıda fiyatlarının neredeyse tavan yaptığı İstanbul'da 3 limon için 3 euro ödediğini sosyal medya hesaplarından paylaşan Gabriela Merjam, pahalılıktan dert yanarak şikayet etti.
"Buranın ne kadar pahalı olduğuna inanamıyorum!"Gabriela, sosyal medya hesabından aldığı limonların görselini paylaşarak paylaşımına 3 limon için 3 euro (54 TL) ödediğini belirtti ve "Buranın ne kadar pahalı olduğuna inanamıyorum!" şeklinde bir ifade kullandı.
Brezilya'lı Gabriela'nın Instagram paylaşımı sosyal medyada büyük ilgi gördü.