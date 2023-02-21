Teknik direktör Jorge Jesus tarafından çok az şans verilen Serdar Dursun, ara transfer dönemine girilir girilmez birçok ülkeden teklifler aldı. Rusya Premier Ligi takımlarından birisi olan Khimki, 22 Şubat'ta memleketindeki transfer dönemi bitmeden Serdar için resmi bir deneme yaptı. Fenerbahçe yönetimine 1 milyon euro veren Rus kulübü yöneticileri Serdar Dursun'a da 1 milyon euro maaş teklif etti. Serdar'ın başlangıçta yılda 2,5 milyon Euro olarak açıklanan maaşı, 2 milyon Euro'ya düşürüldü. Bu nedenle taraflar arasında anlaşma sağlanamasa da Rusya'da 22 Şubat günü bitecek olan devir dönemi sona ermeden görüşmeler devam edecek.
SPOR
21 Şubat 2023 - 20:22
Fenerbahçe'li Serdar Dursun Avrupa takımlarının radarına girdi! Rusya'dan sonra Polonya devrede..
Fenerbahçe'nin 31 yaşındaki forveti Serdar Dursun'un Rus ekibi Khimki'ye teklifte bulunduğu iddia edildi.
SPOR
21 Şubat 2023 - 20:22