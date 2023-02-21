Fenerbahçe'li Serdar Dursun Avrupa takımlarının radarına girdi! Rusya'dan sonra Polonya devrede..













SERDAR DURSUN'A BİR TEKLİF TE POLONYA'DAN..

Teknik direktör Jorge Jesus tarafından çok az şans verilen Serdar Dursun, ara transfer dönemine girilir girilmez birçok ülkeden teklifler aldı. Rusya Premier Ligi takımlarından birisi olan Khimki, 22 Şubat'ta memleketindeki transfer dönemi bitmeden Serdar için resmi bir deneme yaptı. Fenerbahçe yönetimine 1 milyon euro veren Rus kulübü yöneticileri Serdar Dursun'a da 1 milyon euro maaş teklif etti. Serdar'ın başlangıçta yılda 2,5 milyon Euro olarak açıklanan maaşı, 2 milyon Euro'ya düşürüldü. Bu nedenle taraflar arasında anlaşma sağlanamasa da Rusya'da 22 Şubat günü bitecek olan devir dönemi sona ermeden görüşmeler devam edecek.Polonya lig ekiplerinden Rakow'un, Fenerbahçe yönetimiyle Serdar Dursun hakkında görüştüğü öne sürüldü. Takımından ayrımak isteyen başarı forvet ve futbolcunun ise, kulüpten onay beklediği söylendi. Sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olmasının ardından forma şansı bulmak için biraz zorlanan Serdar Dursun'un adı, Avrupa takımları arasında tekrar tekrar gündeme gelen bir isim oldu. İtalya, Rusya ve Belçika'nın ardından forvete Polonya'dan teklif geldi. Legia Varşova ve Lev Poznan'ın önünde teknik direktör koltuğuna oturan Rakow, Fenerbahçe'nin golcüsünü transfer etmek istiyor. Fenerbahçe'den henüz bir tepki gelmedi ancak forvetin ayrılığı dört gözle beklediği anlaşıldı. Fenerbahçe formasıyla çıktığı 53 maçta Serdar Dursun 18 gol ile takımına destek verirken 6 asistlik performans gösterdi.