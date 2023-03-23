Fenerbahçe Lucas Moura transferini bitirmeye çok yakın













Kanarya transferde mutlu sona çok yakın

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe’nin önümüzdeki sezon için yıldız ismi transfer edebilmek adına büyük bir uğraş sarf ettiği bir süredir biliniyordu. Bu noktada Tottenham forması giyen Lucas Moura’yı gündemine alan sarı lacivertliler oyuncuyu kadrosuna katmayı çok istiyordu.İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Moura için bir süredir menajeri aracılığıyla görüşmelerini devam ettiren sarı lacivertli yönetimde transfer operasyonunu bizzat Başkan Ali Koç’un sürdürdüğü iddia ediliyordu.30 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun Tottenham ile olan sözleşmesini uzatmayacak olmasına kesin gözüyle bakılırken, yıldız ismin kariyerine nerede devam edeceği büyük bir merak konusu haline gelmişti. Bir süredir Lucas Moura ve menajeriyle dirsek temasında olduğu bilinen Fenerbahçe’nin yaptığı görüşmelerde son aşamaya geldiği konuşuluyor. Sarı lacivertlilerin ekonomik anlamda Moura’nın beklentilerini tam anlamıyla karşılayan bir teklif yaptığı, artık yıldız oyuncunun vereceği kararı beklemeye koyuldu söyleniyor.