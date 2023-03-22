Fenerbahçe Manuel Lanzini için harekete geçebilir













Yıldız isim Fenerbahçe'ye imza atabilir

Spor Toto Süper Lig’de bu sezon lider Galatasaray’ın hemen ardından zirve takibini sürdüren Fenerbahçe, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.Fenerbahçe’de Teknik Direktör Jorge Jesus ile gerçekleştirilen görüşmeler neticesinde önümüzdeki sezon için 10 numara transferi yapılması yönünde bir karar alınırken, gündeme gelen isim büyük şaşkınlık yarattı.Geçtiğimiz yıllarda Beşiktaş ile de ismi sıkça anılan Manuel Lanzini ismini gündemine alan Fenerbahçe’nin ezeli rakibinin kadrosuna katamadığı yıldız ismi renklerine bağlamak istediği konuşuluyor.İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham’da forma giyen 30 yaşındaki tecrübeli futbolcunun sezon sonuna sona erecek olan sözleşmesini halen yenilememiş olması, transferde sarı lacivertlilerin elini güçlendirirken önümüzdeki hafta içerisine kadar sıcak gelişmelerin yaşanabileceği konuşuluyor. Arjantinli yıldız bu sezon West Ham formasıyla yaşadığı sakatlık problemleri nedeniyle sadece 19 karşılaşmada süre alırken, bu müsabakalarda 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.