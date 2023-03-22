Fenerbahçe Manuel Lanzini için harekete geçebilir

Spor Toto Süper Lig’de bu sezon lider Galatasaray’ın hemen ardından zirve takibini sürdüren Fenerbahçe, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.
Fenerbahçe’de Teknik Direktör Jorge Jesus ile gerçekleştirilen görüşmeler neticesinde önümüzdeki sezon için 10 numara transferi yapılması yönünde bir karar alınırken, gündeme gelen isim büyük şaşkınlık yarattı.
Geçtiğimiz yıllarda Beşiktaş ile de ismi sıkça anılan Manuel Lanzini ismini gündemine alan Fenerbahçe’nin ezeli rakibinin kadrosuna katamadığı yıldız ismi renklerine bağlamak istediği konuşuluyor.