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02 Eylül 2022 - 13:14

Fenerbahçe Michy Batshuayi transferinde devreye girdi! Eski Beşiktaşlı sarı lacivertli formayı giyebilir

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta forma giyen Belçikalı golcü Michy Batshuayi'nin transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kalmışken, sarı lacivertli kulübe imza atması gerekiyor.

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02 Eylül 2022 - 13:14
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Fenerbahçe Michy Batshuayi transferinde devreye girdi! Eski Beşiktaşlı sarı lacivertli formayı giyebilir


Spor Toto Süper Lig'de transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kalmışken oldukça hareketli saatler yaşanıyor. Beşiktaş'ın eski golcüsü Michy Batshuayi'nin Fenerbahçe'ye imza atmaya çok yakın olduğu iddia edildi.

Trabzonspor ile girdiği transfer yarışını kaybetmesiyle birlikte forvet oyuncusu Maxi Gomez'i elinden kaçıran Fenerbahçe, farklı adaylarla ilgili girişimini de hızlandırdı.

Eski Beşiktaşlı golcü gündeme alındı



Başkan Ali Koç ve Teknik Direktör Jorge Jesus arasında gerçekleştirilen görüşmeler neticesinde gündeme alınan son ismin Belçikalı golcü Michy Batshuayi olduğu öğrenildi.

Batshuayi Fenerbahçe iddiası

Geçtiğimiz sezonu İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'den kiralık olarak transfer olduğu Beşiktaş'ta geçiren Michy Batshuayi, inişli çıkışlı form grafiğiyle birlikte zaman zaman bir hayli eleştirilmişti.

Beşiktaş formasıyla 41 maçta süre alan Michy Batshuayi, bu maçlarda 14 gol ve 5 asistlik bir performans sergilemiş, aynı zamanda siyah beyazlılarla 1 Süper Kupa kazanma başarısını göstermişti.

EDİTOR
Serkan Morova
Serkan Morova
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