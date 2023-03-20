Fenerbahçe Miha Zajc ile sözleşme yenilemek istiyor







Kanarya yıldızını kaptırmak istemiyor







Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe’de bu sezon şampiyonluk şansı halen devam ederken, sarı lacivertliler Galatasaray’ın hemen arkasında zirve takibini sürdürmeye devam ediyor.Aynı zamanda transfer çalışmalarına da devam eden Fenerbahçe, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan futbolcularıyla Teknik Direktör Jorge Jesus’tan alınan rapor doğrultusunda birer birer masaya oturmaya başladı.İsmi son haftalarda Beşiktaş ile de sıkça anılan futbolcusu Miha Zajc ile masaya oturan Fenerbahçe yönetimi oyuncusunun menajerinden talep ettiği şartları dinledi.Oyuncusunu ezeli rakibine kaptırmak istemeyen Fenerbahçe’de Miha Zajc ile yürütülen görüşmelere büyük bir önem verilirken, yıldız futbolcuyu yeni sözleşmesine imza attırabilmek için yoğun bir çaba sarf ediliyor. Slovak yıldız Miha Zajc, bu sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda toplamda 24 karşılaşmada forma giyme şansı yakalarken bu müsabakalarda 3 gol 2 asistlik bir katkı sağladı.