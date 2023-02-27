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27 Şubat 2023 - 22:14

Fenerbahçe, Milan'dan Ante Rebic'i transfer etmek istiyor

Fenerbahçe yönetimi transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kalmışken, İtalyan devi Milan’dan Ante Rebic’i sezon sonuna kadar kiralamak istiyor.

SPOR
27 Şubat 2023 - 22:14
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Fenerbahçe, Milan’dan Ante Rebic’i transfer etmek istiyor
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Spor Toto Süper Lig’de Galatasaray’ın ardından şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdüren Fenerbahçe’de Teknik Direktör Jorge Jesus’un önerisi üzerine transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kalmışken büyük bir bomba patlatmak istiyor.

Kanarya yıldız futbolcunun peşinde!

İtalya Serie A ekiplerinden Milan’da forma giyen 29 yaşındaki tecrübeli futbolcu Ante Rebic’i bir süredir takip eden Fenerbahçe kulübü yetkilileri önümüzdeki günler içerisinde başarılı futbolcuyu sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna katabilmek adına teklifini iletecek.



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Milan formasıyla bu sezon toplamda 22 karşılamada süre alan Ante Rebic, bu müsabakalarda 3 gol ve 2 asistlik bir katkıyla oynamıştı.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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