Fenerbahçe, Milan’dan Ante Rebic’i transfer etmek istiyor







Kanarya yıldız futbolcunun peşinde!







Spor Toto Süper Lig’de Galatasaray’ın ardından şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdüren Fenerbahçe’de Teknik Direktör Jorge Jesus’un önerisi üzerine transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kalmışken büyük bir bomba patlatmak istiyor.İtalya Serie A ekiplerinden Milan’da forma giyen 29 yaşındaki tecrübeli futbolcu Ante Rebic’i bir süredir takip eden Fenerbahçe kulübü yetkilileri önümüzdeki günler içerisinde başarılı futbolcuyu sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna katabilmek adına teklifini iletecek.Milan formasıyla bu sezon toplamda 22 karşılamada süre alan Ante Rebic, bu müsabakalarda 3 gol ve 2 asistlik bir katkıyla oynamıştı.