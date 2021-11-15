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15 Kasım 2021 - 10:55

Fenerbahçe milli ara sonrası 3 zorlu deplasmana çıkacak

Oynadığı son 6 maçta 1 galibiyet alan Fenerbahçe’de milli ara sonrası zorlu bir süreç başlayacak. Şampiyonluk yarışından uzaklaşan Fenerbahçe milli ara sonrası üç zorlu deplasmana çıkacak. Vitor Pereira ve öğrencileri zorlu fikstüre hazırlanıyor.

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15 Kasım 2021 - 10:55
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Fenerbahçe milli ara sonrası 3 zorlu deplasmana çıkacak
Süper Lig ve Avrupa Ligi’nde mücadele eden Fenerbahçe oynadığı son 6 maçta sadece bir kez kazanabildi. Milli ara öncesi takımın performansı eleştiri toplamıştı. Teknik direktör Vitor Pereira ile yönetim arasında görüşme yapıldı ve yola devam kararı alındı.

Pereira ve öğrencilerini milli aranın ardından zorlu bir maç takvimi bekliyor. Sarı kanarya milli aranın ardından ligde Galatasaray deplasmanıyla başlayan maratona Avrupa Ligi’nde Olympiakos deplasmanı ve ardından Göztepe deplasmanıyla devam edecek.
Süper Lig’de çıktığı son 4 maçta sadece 3 yenilgi ve 1 beraberlik alan sarı lacivertliler milli ara dönüşü zorlu fikstürden hasarsız çıkmak istiyor. Fenerbahçe ligde lider Trabzon’un 10 puan gerisinde yer alırken Galatasaray ve Göztepe maçlarından mutlak üç puan hedefleniyor. Avrupa Ligi’nde ise gruptan çıkmak adına Olympiakos deplasmanından da galibiyet alınması gerekiyor. Pereira’nın geleceği bu üç maç sonucunda şekillenebilir.

 
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