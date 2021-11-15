Fenerbahçe milli ara sonrası 3 zorlu deplasmana çıkacak

Süper Lig ve Avrupa Ligi’nde mücadele eden Fenerbahçe oynadığı son 6 maçta sadece bir kez kazanabildi. Milli ara öncesi takımın performansı eleştiri toplamıştı. Teknik direktör Vitor Pereira ile yönetim arasında görüşme yapıldı ve yola devam kararı alındı.

Pereira ve öğrencilerini milli aranın ardından zorlu bir maç takvimi bekliyor. Sarı kanarya milli aranın ardından ligde Galatasaray deplasmanıyla başlayan maratona Avrupa Ligi’nde Olympiakos deplasmanı ve ardından Göztepe deplasmanıyla devam edecek.