Fenerbahçe'nin aylarca uğraştığı Maxi Gomez'i Trabzonspor kaptı!

Takımının en iyi oyuncularından birisi olan Danimarkalı golcüsü Andreas Cornelius'u Kopenhag'a transfer eden Trabzonspor yılın transfer çalımını gerçekleştiriyor. Bordo-mavili yöönetim ezeli rakiplerinden Fenerbahçe'nin uzunca bir süredir kadrosuna katmak için uğraş verdiği Valencia oyuncusu Maxi Gomez ile ilgili görüşmeler başlatırken geçtiğimiz yılın şampiyonu Trabzonspor'un bu hamlesi Süper Lig'de golcü transferi için sürpriz hamle olarak değerlendiriliyor. 2021-2022 sezonu şampiyonu Trabzonspor, Cornelius'un takımdan gidişi sonrası kadrosuna Umut Bozok'u aldı. Bir golcü transferine daha hazırlanan bordo-mavili ekip yılın transferi imzasına hazırlanıyor.
"Fenerbahçe ve Trabzonspor Maxi Gomez için karşı karşıya geldi"Bir süredir Uruguaylı yıldız golcü Maxi Gomez'i kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe'nin bu girişimleri henüz netleşmezken araya Trabzonspor girdi ve başarılı oyuncuya bordo-mavi formayı giydirmek için girişimlerini hızlandırdı. İspanyol AS gazetesinde yer alan bir habere göre Trabzonspor, Maxi Gomez'in transferi için Valencia ile anlaşmaya vardı. Haberde ayrıca, Uruguaylı oyuncuyu 3+1 yıllığına kadrosuna katmak isteyen Trabzonspor'un, oyuncunun 2 Eylül günü Türkiye'ye gelmesi için hazırlıklarını tamamladığı belirtildi.
Maxi Gomez'i İspanya'dan getirecek olan uçağın sabah saat 10.00'da Valencia'dan Trabzon'a olan uçuşu planlanırken 26 yaşındaki genç oyuncunun Fenerbahçe ile 3+1 yıllık imza atacağı ve yıllık 2.4 milyon Euro kazanması bekleniyordu. Araya giren Trabzonspor'un bu transferin seyrini değiştirdiği kulislerde konuşulurken Gomez'in, Atletico Madrid maçında sonra Mestalla Stadı'nda veda fotoğraflarını da çektirdiği söylendi.