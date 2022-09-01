SPOR
01 Eylül 2022 - 12:17

Fenerbahçe'nin aylarca uğraştığı Maxi Gomez'i Trabzonspor kaptı!

Transfer sezonunun bitmesine az bir zaman kala Süper Lig takımlarından son dakika haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. Fenerbahçe'nin aylardır kadrosuna katmak için uğraştığı Maxi Gomez ile transfer görüşmesi başlatan Trabzonspor'un, Gomez'in kulübü Valencia ile anlaşmaya vardığı öğrenildi.

SPOR
01 Eylül 2022 - 12:17
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Fenerbahçe'nin aylarca uğraştığı Maxi Gomez'i Trabzonspor kaptı!


Takımının en iyi oyuncularından birisi olan Danimarkalı golcüsü Andreas Cornelius'u Kopenhag'a transfer eden Trabzonspor yılın transfer çalımını gerçekleştiriyor. Bordo-mavili yöönetim ezeli rakiplerinden Fenerbahçe'nin uzunca bir süredir kadrosuna katmak için uğraş verdiği Valencia oyuncusu Maxi Gomez ile ilgili görüşmeler başlatırken geçtiğimiz yılın şampiyonu Trabzonspor'un bu hamlesi Süper Lig'de golcü transferi için sürpriz hamle olarak değerlendiriliyor.

2021-2022 sezonu şampiyonu Trabzonspor, Cornelius'un takımdan gidişi sonrası kadrosuna Umut Bozok'u aldı. Bir golcü transferine daha hazırlanan bordo-mavili ekip yılın transferi imzasına hazırlanıyor.



Maxi Gomez

"Fenerbahçe ve Trabzonspor Maxi Gomez için karşı karşıya geldi"

Bir süredir Uruguaylı yıldız golcü Maxi Gomez'i kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe'nin bu girişimleri henüz netleşmezken araya Trabzonspor girdi ve başarılı oyuncuya bordo-mavi formayı giydirmek için girişimlerini hızlandırdı.

İspanyol AS gazetesinde yer alan bir habere göre Trabzonspor, Maxi Gomez'in transferi için Valencia ile anlaşmaya vardı. Haberde ayrıca, Uruguaylı oyuncuyu 3+1 yıllığına kadrosuna katmak isteyen Trabzonspor'un, oyuncunun 2 Eylül günü Türkiye'ye gelmesi için hazırlıklarını tamamladığı belirtildi.

Maxi Gomez

Maxi Gomez'i İspanya'dan getirecek olan uçağın sabah saat 10.00'da Valencia'dan Trabzon'a olan uçuşu planlanırken 26 yaşındaki genç oyuncunun Fenerbahçe ile 3+1 yıllık imza atacağı ve yıllık 2.4 milyon Euro kazanması bekleniyordu. Araya giren Trabzonspor'un bu transferin seyrini değiştirdiği kulislerde konuşulurken Gomez'in, Atletico Madrid maçında sonra Mestalla Stadı'nda veda fotoğraflarını da çektirdiği söylendi.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
İlginizi Çekebilir
Ağaoğlu: 'Savunma bölgesine alternatif transfer acil olarak gündeme gelebilir'
Ağaoğlu: 'Savunma bölgesine alternatif transfer acil olarak gündeme gelebilir'
Avrupa’da transfer dönemi sona erdi… Takım Bulamayan dünyaca ünlü futbolcular için Süper Lig ekipleri devreye girdi
Avrupa’da transfer dönemi sona erdi… Takım Bulamayan dünyaca ünlü futbolcular için Süper Lig ekipleri devreye girdi
Batshuayi, resmen Fenerbahçe'de
Batshuayi, resmen Fenerbahçe'de
Trabzonspor, İstanbul'dan 3 puanla dönüyor!
Trabzonspor, İstanbul'dan 3 puanla dönüyor!
Galatasaray, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü
Ümraniyespor-Trabzonspor Maçı Canlı Anlatım!
Ümraniyespor-Trabzonspor Maçı Canlı Anlatım!
Son Haberler
Son dakika: 3 yaşındaki Müslüme cinayetinde flaş karar!Müslüme Yağal davasında yeni kararlar verildi
Son dakika: 3 yaşındaki Müslüme cinayetinde flaş karar!Müslüme...
Çakarlı araçla yakalandı, 'Abartıyorsunuz, vatan haini miyim?' dedi
Çakarlı araçla yakalandı, 'Abartıyorsunuz, vatan haini miyim?' dedi
Silahlı saldırıda ölen Güngör Arslan’ın avukatından açıklama
Silahlı saldırıda ölen Güngör Arslan’ın avukatından açıklama
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski rektör Ünsal Ban'ın serbest bırakılmasına itiraz etti
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski rektör Ünsal Ban'ın serbest...
Ağaoğlu: 'Savunma bölgesine alternatif transfer acil olarak gündeme gelebilir'
Ağaoğlu: 'Savunma bölgesine alternatif transfer acil olarak gündeme...
Avrupa’da transfer dönemi sona erdi… Takım Bulamayan dünyaca ünlü futbolcular için Süper Lig ekipleri devreye girdi
Avrupa’da transfer dönemi sona erdi… Takım Bulamayan dünyaca ünlü...
Batshuayi, resmen Fenerbahçe'de
Batshuayi, resmen Fenerbahçe'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe’den anlamlı hediye
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe’den...
Meteoroloji o illeri uyardı! Meteoroloji şiddetli yağmur uyarısında bulundu
Meteoroloji o illeri uyardı! Meteoroloji şiddetli yağmur uyarısında...
Rogers Center'da seks skandalı! Public seks yapan çift tribünden kovuldu!
Rogers Center'da seks skandalı! Public seks yapan çift tribünden kovuldu!
Öğrencilere müjde: CHP'li belediyeler tarafından milyonlarca öğrenciye kırtasiye yardımı yapılacak!
Öğrencilere müjde: CHP'li belediyeler tarafından milyonlarca öğrenciye...
Trabzonspor, İstanbul'dan 3 puanla dönüyor!
Trabzonspor, İstanbul'dan 3 puanla dönüyor!
Sudan'daki sel felaketinde can kaybı 105'e yükseldi
Sudan'daki sel felaketinde can kaybı 105'e yükseldi
İzmir'de 3 araçlı zincirleme kaza: 3 yaralı
İzmir'de 3 araçlı zincirleme kaza: 3 yaralı
Tuğçe Kazazdan şok hareket! LGBT karşıtı yürüyüşe Tuğçe Kazazdan Çağrı
Tuğçe Kazazdan şok hareket! LGBT karşıtı yürüyüşe Tuğçe Kazazdan...