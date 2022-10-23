Fenerbahçe'nin Başakşehir zaferi liderlik koltuğunu getirdi!













FENERBAHÇE'DEN PENALTI BEKLENTİSİ

JESUS'UN OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ OYUNUN SEYRİNİ DEĞİŞTİRDİ

ROSSİ'DEN GALİBİYET GOLÜ

Fenerbahçe, Süper Lig'in 11. hafta maçları için Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya her iki takım da hızlı başlarken ilk yarı 0-0'lık beraberlikle tamamlandı. İkinci yarı için sahaya çıkan Fenerbahçe ve Başakşehit bir çok pozisyon bulmasına rağmen gol yakalayamadı. 83 dakika boyunca eşitlikle devam eden karşılaşma 84. dakikada sahneye çıkan Diego Rossi'nin rakip ağlara attığı golle bozuldu. Fenerbahçe, Rossi'nin kaydettiği goller rakibinin karşısında 1-0 öne geçti.Fenerbahçe'nin 34. dakika sonunda bir penaltı beklentisi olmuştu. bu dakikada Lincoln'ün orta sahasında sol kanattan topa dokundu, top defans oyuncusu Ömer Ali'den geri geldi. Fenerbahçeli oyuncular ile taraftarlar elle oynama olduğunu belirterek penaltı kararının verilmesini beklediler. Ancak hakem Zorbay Küçük oyunun devam etmesine izin verdi.Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus 74. dakikada oyuna müdahalede bulundu ve İrfan Can, Valencia ve Batshuayi kenara alarak onların yerine Emre Mor, Rossi ve Joao Pedro'yu oyuna dahil etti.Fenerbahçe'de 84. dakikada Diego Rossi oyuna girdi. Uruguaylı, ceza sahasından güzel bir uzun şut ile tarafını 1-0 öne geçirdi. Fenerbahçe maçtan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Bu sonucun ardından Fenerbahçe Süper Lig sıralamasında 23 puana yükselirken sarı-lacivertliler, ayrıca ligde liderlik koltuğunu da devraldı. Başakşehir ise 20 puanda kaldı. Fenerbahçe önümüzdeki hafta İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek. Başakşehir, ise kendi sahasında Giresunspor'u konuk edecek.