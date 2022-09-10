SPOR
10 Eylül 2022 - 16:16

Fenerbahçe'nin bu hafta maçı neden yok? FB bu hafta maç oynamayacak mı? Bay geçmek ne demektir?

Fenerbahçe gözler Dinamo Kiev galibiyeti sonrasında Süper Lig'e yöneldi. Ancak futbol tutkunları Spor Toto Süper Lig 6. hafta fikstüründe Fenerbahçe olmayınca Fenerbahçe'nin neden yer almadığını merak etmeye başladı. Fenerbahçe’nin bu hafta maçı yok mu? Fenerbahçe'nin bu hafta maçı neden yok? Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz…

SPOR
10 Eylül 2022 - 16:16
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Fenerbahçe'nin bu hafta maçı neden yok? FB bu hafta maç oynamayacak mı? Bay geçmek ne demektir?


Fenerbahçe gözler Dinamo Kiev galibiyeti sonrasında Süper Lig'e yöneldi. Ancak futbol tutkunları Spor Toto Süper Lig 6. hafta fikstüründe Fenerbahçe olmayınca Fenerbahçe'nin neden yer almadığını merak etmeye başladı. Fenerbahçe’nin bu hafta maçı yok mu? Fenerbahçe'nin bu hafta maçı neden yok? İşte detaylar…

Fenerbahçe Neden Bu Hafta Maç Oynamıyor?

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasın bay geçen takım olarak bulunuyor.



fenerbahçe

Bay Sistemi Ne Demek?

"Bay sistemi" konusu sosyal paylaşım sitelerinin gündemine oturdu. Lig veya turnuvalarda duyulan bay kavramı, arama motorlarında en çok aranan konulardan biridir. Peki Bay nedir? Futbolda bay sistemi nedir? İşte detaylar

Bir futbol kupasındaki veya ligdeki takımların sayısı tek sayıysa, takımlar maç için puanları hesaplarken takım geçersiz kalır. Buna karşılık, her hafta bir takım kayıtsız kalır. 'Bay' ibaresi de itirazsız takımın durumunu ifade etmek için kullanılır.

Başka bir deyişle, bir hafta boyunca tek haneli bir turnuva veya turnuva ya da eleme oynamadan oynayan takıma "bay" denir. Bu takım o hafta müsabakalarda yer almaz.

İngilizce'de "pass by" olarak ifade edilen terim, dilimize "bay geçmek" olarak geçmektedir. Pass by kelimesinin tam anlamı "geçmek"tir. Ancak "by" kelimesini alıp spor amaçlı kullandığımızı göstermek için "bay" olarak kullanmaktayız.

EDİTOR
Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
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