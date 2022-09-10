Fenerbahçe gözler Dinamo Kiev galibiyeti sonrasında Süper Lig'e yöneldi. Ancak futbol tutkunları Spor Toto Süper Lig 6. hafta fikstüründe Fenerbahçe olmayınca Fenerbahçe'nin neden yer almadığını merak etmeye başladı. Fenerbahçe’nin bu hafta maçı yok mu? Fenerbahçe'nin bu hafta maçı neden yok? İşte detaylar…
SPOR
10 Eylül 2022 - 16:16
Fenerbahçe'nin bu hafta maçı neden yok? FB bu hafta maç oynamayacak mı? Bay geçmek ne demektir?
Fenerbahçe gözler Dinamo Kiev galibiyeti sonrasında Süper Lig'e yöneldi. Ancak futbol tutkunları Spor Toto Süper Lig 6. hafta fikstüründe Fenerbahçe olmayınca Fenerbahçe'nin neden yer almadığını merak etmeye başladı. Fenerbahçe’nin bu hafta maçı yok mu? Fenerbahçe'nin bu hafta maçı neden yok? Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz…
SPOR
10 Eylül 2022 - 16:16
EDİTOR
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