Fenerbahçe'nin eski file bekçisi mutsuz...

Berke Özer, küçük yaşlardan beri kendi jenerasyonunun Avrupa'daki en önemli temsilcilerindendi. Altınordu Akademisi mezunu genç oyuncu, 2018 yılında Kerim Kılıç'la beraber dümenini İstanbul'a kırmış ve çocukluk takımı olan Fenerbahçe'ye imza atmıştı. Fenerbahçe'de ilk sezonlarında Westerlo'ya kiralanan Berke, geçtiğimiz sezon takımda kendine yer bulmuştu. Altay Bayındır'ın sakatlıklarla boğuştuğu dönemde de kaleyi devralmıştı. Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı deplasmanda 2-1 yendiği maç sonrası gözyaşlarına hakim olamayan Berke, taraftarın sevgisini daha da kazanmıştı; ancak sezon sonunda Fenerbahçe ve Berke sözleşme masasında anlaşamamış ve Berke serbest oyuncu statüsüne geçmişti. Yazın rotasını bu kez Portekiz'e çeviren genç eldiven, Portimonense ile 4 yıllık mukavele yapmıştı. Sezon başından beri istediği forma şansını bulamayan Berke, Türkiye'ye dönüş bileti aramaya başladı. Kalecinin talipleri arasında Galatasaray da yer alıyor.