Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler Bayern Münih'in listesine girdi!













597 DAKİKA OYUN 5 GOL VE 5 ASİST





ALMAN DEVİ BAYERN MÜNİH PEŞİNDE

Bu sezon teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde iyi bir form yakalayan Fenerbahçe, hem UEFA Avrupa Ligi'nde hem de ligde gösterdiği performansla adından söz ettiriyor. Bu arada genç Fenerbahçeli yıldız Arda Güler, AEK Larnaca'nın son maçında ilk 11 maçına çıktı ve performansıyla bir kez daha beğeni topladı ve Arda Güler'in Bayern Münih'in genç yetenekleri listesine girmesini sağladı.11. turda AEK Larnaca ile karşılaşma fırsatı bulan genç Arda Güler, mükemmel futboluyla bir kez daha dikkatleri üzerine çekti. Bu sezon Jorge Jesus'un gelişiyle pek şansı olmayan 17 yaşındaki oyuncu, zamanında kendini göstermek için elinden geleni yapıyor. Arda Güler'in performansı kısa sürede Avrupa'da adını duyurdu. Avrupa'nın önemli kulüpleri ise yetenekli gençleri yakından takip ediyor.2021-22 sezonu için Fenerbahçe'nin resmi maçlarına çıkmaya başlayan Arda Güler, bu güne kadar toplam 25 mata forma giyme şansı yakaladı. Ardai toplamda 597 dakika sahada kaldırken 5 gol attı ve 5 asistle oynadı. Henüz 17 yaşında olan oyuncu, Fenerbahçe Süper Lig tarihinde gol atan en genç oyuncu oldu. Arda Güler'in sarı lacivertli ekiple Haziran 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Başarılı performanslarının ardından Arda Güler, lacivert-sarı takım formasıyla 10 numaralı formayı kazandı. Ağustos ayında 10 numaralı formayı gence Başkan Ali Koç ve teknik direktör Jorge Jesus hediye etmişti.Fenerbahçe'nin yükselen yıldızı Arda Güler, Alman devlerinin hedefi oldu. AEK Larnaca'nın UEFA Avrupa Ligi'ndeki son maçında futbol ve istatistiklerle 69 dakika sahada kalan 17 yaşındaki futbolcu, Bayern Münih'in kadrosuna girmeyi başardı. Alman kulübü temsilcilerinin 17 Ekim Pazartesi günü Ankaragücü karşısında öğrenildi. Bayern Münih'in yanı sıra Almanya, İngiltere, İspanya ve İtalya'dan çok sayıda kulüp Arda Güler'i takip ederken, önümüzdeki haftalarda Fenerbahçe'nin maçlarına daha fazla kulüp yetkilisinin katılmaya hazırlandığı bildirildi.