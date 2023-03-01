Fenerbahçe’nin genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu İngiltere yolcusu













Ferdi İngiltere yolcusu!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe’de son iki sezondur ortaya koyduğu performansla birlikte tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Ferdi Kadıoğlu, Avrupa kulüplerinin radarına katılmıştı.Genç yıldız Ferdi Kadıoğlu, sağ bek, sol bek, kanat pozisyonlarında oynayabiliyor olmasıyla birlikte adeta bir joker oyuncusu olarak gözüküyor.İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton’un bir süredir Ferdi Kadıoğlu’nu yakından takip ettiği iddia edilirken, İngilizler teklif yapmaya hazırlanıyor. Brighton’da Lamptey’in takımdan sezon sonunda ayrılması durumunda Ferdi Kadıoğlu ile yerini doldurmak istediği öğrenilirken, sarı lacivertli ekibin de transfer için 20 Milyon Euro’luk bir beklentisi olduğu iddia edildi.