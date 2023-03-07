Fenerbahçe’nin istediği yıldız isme Galatasaray talip oldu













Transferde ortalık iyice kızıştı!

Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund’ta forma giyen Mahmoud Dahoud’un sezon sonunda sora erecek olan sözleşmesi öncesinde kulübü yolların ayrılacağı yönünde aldıkları kararı resmen açıklamıştı.Sezonun sona ermesiyle birlikte Dortmund’tan ayrılacak olan yıldız ismin transferde nasıl bir tercih yapacağı büyük bir merak konusu haline gelmişken, oyuncuya birçok talibin olduğu konuşuluyordu.Fenerbahçe yönetiminin sona erecek olan sözleşmesi öncesinde Mahmoud Dahoud ve menajeriyle şimdiden temasa geçtiği iddia edilirken, sarı lacivertli yetkililer ve Dahoud arasında pazarlıklar devam ediyordu.Fenerbahçe’nin yaptığı görüşmeler esnasında ezeli rakibi Galatasaray’ın da flaş bir şekilde görüşmelere dahil olarak Mahmoud Dahoud’a talip olduğu ortaya çıktı. Galatasaray yönetiminin, Teknik Direktör Okan Buruk’un çok istediği Mahmoud Dahoud’un transferi için maddi şartları zorlayacağı iddia edilirken, Fenerbahçe ve Galatasaray arasında transferde kıyasıya bir yarış yaşanması bekleniyor.