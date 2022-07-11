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11 Temmuz 2022 - 23:44

Fenerbahçe'nin Mesut Özil'e kapattığı kapıları Başakşehir açtı!

Fenerbahçe ile karlıklı anlaşarak sözleşmesini fesheden Mesut Özil'in Başakşehir ile temasta olduğu öğrenildi. Yıldız oyuncunun maaş konusu çözüldükten sonra imzaların atılacağı söyleniyor.

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11 Temmuz 2022 - 23:44
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Fenerbahçe'nin Mesut Özil'e kapattığı kapıları Başakşehir açtı!


Fenerbahçe'ye geldikten bir süre sonra takımın ilk 11'inde yer alamayan ve daha sonrasında da kadro dışı bırakılan Mesut Özil, uzun süredir takımın dışındaydı. Sarı-lacivertli kulüp, dünyaca ünlü yıldız oyuncuyla karşılıklı anlaşarak yollarını ayırırken, Mesut Özil'in Süper Lig'in bir diğer başarılı takımı Başakşehir ile temasta olduğu öğrenildi.

Mesut Özil



Bugün Fenerbahçe yönetimi ile Mesut Özil arasında yapılan son görüşme sonrası karşılık anlaşma yapılarak sözleşme feshi resmiyet kazandı. 33 yaşındaki başarılı oyuncunun Fenerbahçe'den alacakları konusunda herhangi bir açıklama yapılmazken sadece sözleşmeni feshedilmesi konusunda bir anlaşma sağlandığı, Özil'in de İstanbul'da kalarak Başakşehir ile görüşmeler yaptığı belirtildi.

Mesut Özil

Emre Belözoğlu, Mesut Özil'i ikna etmeye çalışıyor!

Fenerbahçe ile kontratı biten ve kulüpten tamamen ayrılan Mesut Özil'in İstanbul’dan ayrılmak istemediği öğrenildi. Yıldız oyuncunun Kısıklı’daki evinde oturmaya devam etmek için Fenerbahçe'de kalmakta ısrar etmesi üzerine araya giren Başakşehir teknik direktörü Emre Belözoğlu ile kulüp yönetiminin dünyaca ünlü ismi renklerine bağlamak için ikna etmeye çalıştığı da gelen bilgiler arasında.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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