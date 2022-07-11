Fenerbahçe'nin Mesut Özil'e kapattığı kapıları Başakşehir açtı!

Fenerbahçe'ye geldikten bir süre sonra takımın ilk 11'inde yer alamayan ve daha sonrasında da kadro dışı bırakılan Mesut Özil, uzun süredir takımın dışındaydı. Sarı-lacivertli kulüp, dünyaca ünlü yıldız oyuncuyla karşılıklı anlaşarak yollarını ayırırken, Mesut Özil'in Süper Lig'in bir diğer başarılı takımı Başakşehir ile temasta olduğu öğrenildi.
Bugün Fenerbahçe yönetimi ile Mesut Özil arasında yapılan son görüşme sonrası karşılık anlaşma yapılarak sözleşme feshi resmiyet kazandı. 33 yaşındaki başarılı oyuncunun Fenerbahçe'den alacakları konusunda herhangi bir açıklama yapılmazken sadece sözleşmeni feshedilmesi konusunda bir anlaşma sağlandığı, Özil'in de İstanbul'da kalarak Başakşehir ile görüşmeler yaptığı belirtildi.