Fenerbahçe'nin teklifini geri çevirmeyen Ozan Tufan, yuvaya döndü!

Süper Lig 2021-2022 sezonu başlamadan İngiltere Premier Lig ekibi Watford'a kiralık olarak giden Ozan Tufan'ın İngiltere macerası 6 ay sürdü. Orta saha oyuncusu Tufan, Watford ile olan kiralık sözleşmesini iptal etti ve yeniden sarı-lacivert formayı giyebilmek için Türkiye'ye geldi.
Ozan Tufan'ın geri gelmesi için İsmail Kartal’ın talebinin büyük olduğu öğrenilirken milli oyuncunun Kartal'ın teklifini geri çevirmek istemediği için sözleşmesini iptal ettiği ve bildirildi.
Bugün İngiltere’den ayrılan başarılı oyuncu Ozan Tufan, saat 14.30'ta İstanbul'a iniş yaptı. Sağlık kontrolünden geçtikten sonra yeniden fenerbahçe ile bir anlaşma imzalayacak olan Tufan'ın gelişi Fenerbahçeli taraftarlar tarafından da makul karşılandı.
Ozan Tufan'ın geri gelmesi için İsmail Kartal’ın talebinin büyük olduğu öğrenilirken milli oyuncunun Kartal'ın teklifini geri çevirmek istemediği için sözleşmesini iptal ettiği ve bildirildi.
Bugün İngiltere’den ayrılan başarılı oyuncu Ozan Tufan, saat 14.30'ta İstanbul'a iniş yaptı. Sağlık kontrolünden geçtikten sonra yeniden fenerbahçe ile bir anlaşma imzalayacak olan Tufan'ın gelişi Fenerbahçeli taraftarlar tarafından da makul karşılandı.