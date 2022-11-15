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15 Kasım 2022 - 21:23

Fenerbahçe'nin transferde kasası dolacak! Miguel Crespo için Tottenham talip oldu

Fenerbahçe'de Ocak ayında başlayacak olan ara transfer dönemi öncesinde sürpriz bir transfer gelişmesi yaşanıyor. Miguel Crespo için Premier Lig ekibi Tottenham talip oldu.

SPOR
15 Kasım 2022 - 21:23
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Fenerbahçe'nin transferde kasası dolacak! Miguel Crespo için Tottenham talip oldu


Spor Toto Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon fırtına gibi esen Fenerbahçe'nin en çok dikkat çeken isimlerinden biri olan Miguel Crespo için beklenmedik bir talip çıktı. 

Teknik Direktör Jorge Jesus'un takımdaki en gözde isimlerinden biri olan Portekizli futbolcu Miguel Crespo, Ocak ayında takımdan ayrılabilir.



miguel crespo fenerbahçe

Tottenham kesenin ağzını açacak!

2021-2022 sezonunda Portekiz ekibi Estoril'den 1.5 Milyon Euro bonservis ücretiyle transfer edilen Miguel Crespo'yu sarı lacivertliler Ocak ayındaki ara transfer döneminde 15-20 Milyon Euro'ya İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'a satabilir.

Crespo'yu bir süredir takip eden İngiliz kulübü yetkililerinin Portekizli yıldızdan bir hayli etkilendiği ve kadrolarında görme konusunda çok istekli oldukları öğrenildi.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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