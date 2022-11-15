Spor Toto Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon fırtına gibi esen Fenerbahçe'nin en çok dikkat çeken isimlerinden biri olan Miguel Crespo için beklenmedik bir talip çıktı. Teknik Direktör Jorge Jesus'un takımdaki en gözde isimlerinden biri olan Portekizli futbolcu Miguel Crespo, Ocak ayında takımdan ayrılabilir.
SPOR
15 Kasım 2022 - 21:23
Fenerbahçe'nin transferde kasası dolacak! Miguel Crespo için Tottenham talip oldu
Fenerbahçe'de Ocak ayında başlayacak olan ara transfer dönemi öncesinde sürpriz bir transfer gelişmesi yaşanıyor. Miguel Crespo için Premier Lig ekibi Tottenham talip oldu.
SPOR
15 Kasım 2022 - 21:23
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