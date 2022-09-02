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02 Eylül 2022 - 15:46

Fenerbahçe'nin yeni transferi Batshuayi, İstanbul'a geldi

Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Michy Batshuayi, resmi imzayı atmak için İstanbul'a geldi.

SPOR
02 Eylül 2022 - 15:46
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Fenerbahçe'nin yeni transferi Batshuayi, İstanbul’a geldi

Yeni sezon transfer çalışmalarına devam etmekte olan Fenerbahçe, en son geçtiğimiz sezon kiralık olarak Beşiktaş forması giyen Michy Batshuayi'yi renklerine bağladı. Belçikalı futbolcuyu taşıyan uçak, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne indi. Basın mensuplarına herhangi bir açıklama yapmayan 28 yaşındaki santrfor, ailesiyle birlikte pasaport işlemlerini hallettikten sonra kendisini karşılamaya gelen Fenerbahçeli kulüp yöneticileriyle birlikte havalimanından ayrıldı. Belçika Milli Takımı'nın da formasını terleten yıldız futbolcu, 2021-2022 sezonunda Beşiktaş ile çıktığı 42 müsabakada 14 gol, 5 asist yapmıştı.

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Haber Editörü
Haber Editörü
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