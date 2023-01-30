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30 Ocak 2023 - 21:07

Fenerbahçe'nin yeni transferi Emre Demir, İstanbul'da!

Emre Demir Fenerbahçe ile yapacağı sözleşmesini tamamlamak üzere. İşte detaylar...

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30 Ocak 2023 - 21:07
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Fenerbahçe'nin yeni transferi Emre Demir, İstanbul'da!
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Emre Demir, Fenerbahce ile prensip anlaşması yapmış olan genç futbolcu İstanbul'a geldi. Barcelona ile yapılan sözleşmesinin feshedilmesi sonrası sarı-lacivertli takımla sözleşme imzalaması beklenen oyuncu, ilk açıklamalarını da yaptı. Fenerbahce, kadro güçlendirme çalışmalarına devam ediyor. Jayden Oosterwolde transferinin ardından, Emre Demir'i de kadrosuna eklemeyi planlıyor.

Geçen sezon Kayserispor'dan Barcelona B'ye transfer olan 19 yaşındaki oyuncu, İspanyol takımı ile yapılan sözleşmesini sonlandırdı. Genç orta saha oyuncusu, 17:45 civarı İstanbul Havalimanı'na indi.



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"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK TAKIMINA GELDİĞİM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

Havalimanına varışından sonra açıklama yapan Emre Demir, "Çok mutluyum. Büyük bir takımdan Türkiye'nin en büyük takımına geçtiğim için çok mutluyum. Şu anda çok heyecanlıyım" dedi.

Emre Demir'in, sağlık kontrollerini bitirmesinin ardından Fenerbahçe ile yapılacak sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

EDİTÖR
Şükrüye Nur Odalı
Şükrüye Nur Odalı
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