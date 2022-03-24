Fenerbahçe'nin yıldız iki futbolcusu hakkında flaş karar

Fenerbahçe’de büyük umutlarla Arsenal'den transfer edilen yıldız oyuncu Mesut Özil ve Watford'dan devre arasında geri dönen Ozan Tufan flaş bir karar ile kadro dışı bırakıldı. Konu hakkında açıklama yapan kulüp yönetimi "Futbol A Takımı oyuncularımız Mesut Özil ve Ozan Tufan, alınan karar gereği kadro dışı bırakılmışlardır" ifadelerine yer verildi. Karar öncesinde 33 yaşındaki Mesut Özil, son oynanan Konyaspor maçına ilk 11'de oyuna başlamış fakat İsmail Kartal tarafından ilk yarı sonunda oyundan alınmıştı.
Fenerbahçe forması altında 37 maça çıkan Mesut 9 gol, 3 asistlik performans sergiledi. Ozan Tufan ise sarı-lacivertli forma ile bu sezon 18 maçta görev alırken gol ya da asist üretemedi.
Fenerbahçe forması altında 37 maça çıkan Mesut 9 gol, 3 asistlik performans sergiledi. Ozan Tufan ise sarı-lacivertli forma ile bu sezon 18 maçta görev alırken gol ya da asist üretemedi.