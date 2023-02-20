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20 Şubat 2023 - 21:37

Fenerbahçe'nin yıldız ismi gönlünü başka takıma kaptırdı! Formayı o isme devrediyor

Sarı lacivertli takımda bu sezon ligde 20 gole imzasını atan Enner Valencia'nın hangi takıma gideceği merak konusu oldu. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek golcü oyuncunun başka bir takımla anlaştığı bilgisi paylaşıldı.

SPOR
20 Şubat 2023 - 21:37
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Fenerbahçe'nin yıldız ismi gönlünü başka takıma kaptırdı! Formayı o isme devrediyor
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Enner Valencia, Fenerbahçe takımın sevilen isimlerinden olurken lig de ara verilmesi sonrasında başka bir takım ile anlaşmaya varacağı konusunda meraklar çoğaldı. Sözleşme yenileme konusu, kulübün ne önereceği hakkında kendisine birçok yerden teklif geleceği bilgisi verildi.

enner Valencia

FENERBAHÇE TEKLİFİNE RED KARARI



33 yaşındaki yıldısz oyuncu Valenci'ya teklifler çığ gibi büyüdü. 3 yıllık kontrat ve yıllık net 3 milyon Euro isteyince Fenerbahçe takımı fazlasıyla şaşırdı. Golcü oyuncuya 2 yıllık sözleşme karşısında Fenerbahçe yönetimi, maaş olarak 2 milyon 250 bin Euro teklifinde bulundu. Bu teklif karşısında ise Valencia'dan red kararı geldi.

Bunun üzerine Valencia'nın Brezilya'lı takım ile anlaştığı konuşunda haberler çıktı. Fenerbahçe formasıyla bu sezon ligde 20 maça çıkan Valencia, 20 gol atarken 4 asist üretimine girdi. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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