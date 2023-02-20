Fenerbahçe'nin yıldız ismi gönlünü başka takıma kaptırdı! Formayı o isme devrediyor

Enner Valencia, Fenerbahçe takımın sevilen isimlerinden olurken lig de ara verilmesi sonrasında başka bir takım ile anlaşmaya varacağı konusunda meraklar çoğaldı. Sözleşme yenileme konusu, kulübün ne önereceği hakkında kendisine birçok yerden teklif geleceği bilgisi verildi.
FENERBAHÇE TEKLİFİNE RED KARARI
33 yaşındaki yıldısz oyuncu Valenci'ya teklifler çığ gibi büyüdü. 3 yıllık kontrat ve yıllık net 3 milyon Euro isteyince Fenerbahçe takımı fazlasıyla şaşırdı. Golcü oyuncuya 2 yıllık sözleşme karşısında Fenerbahçe yönetimi, maaş olarak 2 milyon 250 bin Euro teklifinde bulundu. Bu teklif karşısında ise Valencia'dan red kararı geldi. Bunun üzerine Valencia'nın Brezilya'lı takım ile anlaştığı konuşunda haberler çıktı. Fenerbahçe formasıyla bu sezon ligde 20 maça çıkan Valencia, 20 gol atarken 4 asist üretimine girdi.