Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusuna İspanya'dan övgüler! Galatasaray'ın şampiyonluğunu o durduracak!







GALATASARAY'IN ŞAMPİYON OLMASINA O İSİM İZİN VERMEYECEK







20 LİG MAÇINDA 27 DİREKT KATKI

Bu sezonun en büyük şampiyonluk adaylarından olan Galatasaray her maçı kazanmaya devam ederken rakip takımlar ise bu duruma dur demek için harekete geçti. Sarı-Kırmızılılar'ın bu performansı Avrupa'da da dikkat çekerken, İspanya'nın önde gelen habere bakılarak Galatasaray'ın bu ivmesine yönelik önemli açıklamalar yapıldı.Fenerbahçe takımının önemli isimlerinden olan Enner Valencis, gol krallığında en yakında rakibine 9 gol fark atan ve 23 golle zirvede yer almasıyla beraber önemli bir zirve yakaladı. Valencia'nın freni yok ifadeleri kullanılırken 2023 senesinde Türkiye'de Galatasaray'ın şampiyon olmasını engelleyebilecek tek isim olarak yorumlar yapıldı.2022-2023 sezonunda 20 maçta 23 gol 4 asist yaparak adını altın harflerle yazdıran Enner, Avrupa'da 2, Türkiye Kupası'nda da 3 golün sahibidir. Premier Lig'e damga vuran Manchester City'li Erling Haaland ile adeta kıyasıya yarışı var.