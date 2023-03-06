Bu sezonun en büyük şampiyonluk adaylarından olan Galatasaray her maçı kazanmaya devam ederken rakip takımlar ise bu duruma dur demek için harekete geçti. Sarı-Kırmızılılar'ın bu performansı Avrupa'da da dikkat çekerken, İspanya'nın önde gelen habere bakılarak Galatasaray'ın bu ivmesine yönelik önemli açıklamalar yapıldı.
SPOR
06 Mart 2023 - 16:36
Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusuna İspanya'dan övgüler! Galatasaray'ın şampiyonluğunu o durduracak!
Süper Lig'de şampiyonluk heyecanı devam ederken takımların kıyasıya mücadelesine ise yeni transfer isimler dahil oldu. 57 puanla zirvede olan Galatasaray'ın galibiyetleri üzerine Fenerbahçe'den büyük hamle geldi. Sarı kırmızılı takımın şampiyonluğuna engel olacak o ismin transferi gerçekleşti.
SPOR
06 Mart 2023 - 16:36