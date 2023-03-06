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06 Mart 2023 - 16:36

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusuna İspanya'dan övgüler! Galatasaray'ın şampiyonluğunu o durduracak!

Süper Lig'de şampiyonluk heyecanı devam ederken takımların kıyasıya mücadelesine ise yeni transfer isimler dahil oldu. 57 puanla zirvede olan Galatasaray'ın galibiyetleri üzerine Fenerbahçe'den büyük hamle geldi. Sarı kırmızılı takımın şampiyonluğuna engel olacak o ismin transferi gerçekleşti.

SPOR
06 Mart 2023 - 16:36
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Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusuna İspanya'dan övgüler! Galatasaray'ın şampiyonluğunu o durduracak!
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Bu sezonun en büyük şampiyonluk adaylarından olan Galatasaray her maçı kazanmaya devam ederken rakip takımlar ise bu duruma dur demek için harekete geçti. Sarı-Kırmızılılar'ın bu performansı Avrupa'da da dikkat çekerken, İspanya'nın önde gelen habere bakılarak Galatasaray'ın bu ivmesine yönelik önemli açıklamalar yapıldı.

GALATASARAY'IN ŞAMPİYON OLMASINA O İSİM İZİN VERMEYECEK

Fenerbahçe takımının önemli isimlerinden olan Enner Valencis, gol krallığında en yakında rakibine 9 gol fark atan ve 23 golle zirvede yer almasıyla beraber önemli bir zirve yakaladı. Valencia'nın freni yok ifadeleri kullanılırken 2023 senesinde Türkiye'de Galatasaray'ın şampiyon olmasını engelleyebilecek tek isim olarak yorumlar yapıldı.



Enner Valencia skoru

20 LİG MAÇINDA 27 DİREKT KATKI

2022-2023 sezonunda 20 maçta 23 gol 4 asist yaparak adını altın harflerle yazdıran Enner, Avrupa'da 2, Türkiye Kupası'nda da 3 golün sahibidir. Premier Lig'e damga vuran Manchester City'li Erling Haaland ile adeta kıyasıya yarışı var. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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