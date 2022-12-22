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22 Aralık 2022 - 15:22

Fenerbahçe Opet, Almanya'da kaybetti...

FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu ikinci maçında Fenerbahçe Opet, Almanya deplasmanında Stuttgart’a 25-22, 25-23, 18-25, 22-25 ve 15-10’luk setlerle 3-2 mağlup oldu.

SPOR
22 Aralık 2022 - 15:22
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Fenerbahçe Opet, Almanya'da kaybetti...


CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu ikinci maçında Fenerbahçe Opet, Almanya deplasmanında Stuttgart’a 25-22, 25-23, 18-25, 22-25 ve 15-10’luk setlerle 3-2 mağlup oldu. Sarı Melekler, aldığı bu sonuçla ikinci maçında ilk mağlubiyetini aldı. Temsilcimizde Rus oyuncu Arina Fedorovtseva, karşılaşmayı 29 sayıyla tamamladı ve maçın en skoreri oldu ama mağlubiyeti engelleyemedi.

 



2-0'dan dönen ama maçı karar setinde kaybeden Sarı Lacivertliler, gruptaki bir sonraki maçını 11 Ocak 2023 tarihinde LKS Lodz ile oynayacak.

 

CEV Şampiyonlar Ligi'ndeki diğer iki temsilcimizi ise haftayı galibiyetle kapattı. Eczacıbaşı Dynavit, Şampiyonlar Ligi E Grubu'ndaki ikinci maçında Maritza Plovdiv'e set vermeden 3-0 kazandı. VakıfBank ise Potsdam'ı 3-1 mağlup etti ve CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda ikide iki yaptı.

 

Fenerbahçe Opet, hafta sonu misli.com Sultanlar Ligi'nde İlbank'ın konuğu olacak. 5 gün sonra da THY'yi konuk edecek olan İstanbul ekibi, 2022 takvimini tamamlayacak.

EDİTÖR
arda müldür
arda müldür
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