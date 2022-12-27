Fenerbahçe Opet Başantrenörü Zoran Terciz, ülkesinde basına demeç verdi. Terzic genel hatlarıyla bu sezonu değerlendirdi







''VakıfBank her anlamda bir makinedir."







2018'den beri Fenerbahçe Opet'te görev yapan 56 yaşındaki usta antrenör, geçtiğimiz günlerde Sırp basınına konuştu. Deneyimli başantrenör VakıfBank'tan transferlere, geçen sezondan Türkiye'deki yaşamına dair geniş bir röportaj verdi.Geçen sezon VakıfBank'a üç kere takılan Terzic, Sarı Siyahlılar hakkında övgüyle bahsetti: ''VakıfBank her anlamda bir makinedir. Hiçkimsenin ulaşamayacağı noktadalar. Sezon açılışında oynadığımız için belki biraz şanslıydık. Henüz hazır değillerdi. Finalde onlara karşı üstünlük sağladık ve maçı 3-0 kazanmayı bildik. Sonraki maçlarımız çok daha çetin olacaktır. Geçen sezon maalesef bazı saçma kurallardan dolayı Şampiyonlar Ligi'ne yarı finalde veda ettik. 3-0 ve 3-1'lik galibiyetler, artık aynı değerde. Çok anlamsız... Altın set oynandık ve onlar kazandı. Sezonun kaderini 15 puanlık bir set belirledi. Ama geçen sezon bizim için sonuç olarak iyi geçti, bazı dersler çıkardık.''Terzic, transfer konusunda müjde verdi: ''Takımımız aşağı yukarı geçen sezonla aynı; kadro yapısını omurgasını koruduk. Bazı oyuncuların talipleri vardı ama takımda kalmalarını sağladık. Naz'ın yerine Macris'i geldi. Aslı Kalaç da Popovic'in yerini dolduruyor. Melissa Vargas'ın ocak ayında aramıza katılmasını bekliyoruz. Gücümüze güç katacağız. Zamanla daha da rekabetçi olacağız." Zoran Terzic, 9 Temmuz 1966 Belgrad doğumlu Sırp voleybol antrenörüdür. 56 yaşındaki Terzic, milli düzeyde Rusya Kadın Voleybol Milli Takımı'nı çalıştırmaktadır. Kulüp düzeyinde ise 2018 yılından beri Fenerbahçe Opet'i çalıştırmaktadır. Belgrad Üniversitesi'nden mezun olan Zoran Terzic, kariyerinde Sırbistan Olimpiyat Komitesi Ödüllerine layık görüldü.