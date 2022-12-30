Fenerbahçe Opet bombayı patlattı. Sezon sonu için milli oyuncu Hande Baladın harekatı başladı

2022'ye veda edeceğimiz bu günlerde sporla alakalı büyük gelişmeler durmak bilmiyor. Belki de sporun olayı bu. Efsane futbolcu Pele'nin ölümü dün gece tüm dünyayı yasa boğdu. Gün içinde Galatasaray ve Fenerbahçe cephelerinin karşılıklı Sivasspor-Galatasaray maçıyla alakalı basın toplantıları vardı. Futbol kısmı fokur fokur kaynarken; voleybol basınına şok bir haber düştü. Fenerbahçe Opet, milli voleybolcu Hande Baladın'ı sezon sonunda kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu öğrenildi.
Transferle ilgili müjdeleri geçtiğimiz günlerde Zoran Terzic de vermişti!Terzic Sırp basınına verdiği demeçte, ''Takımımız aşağı yukarı geçen sezonla aynı; kadro yapısını omurgasını koruduk. Bazı oyuncuların talipleri vardı ama takımda kalmalarını sağladık. Naz'ın yerine Macris'i geldi. Aslı Kalaç da Popovic'in yerini dolduruyor. Melissa Vargas'ın ocak ayında aramıza katılmasını bekliyoruz. Gücümüze güç katacağız. Zamanla daha da rekabetçi olacağız" demişti.
1997 doğumlu Hande Baladın, uzun yıllardır Eczacıbaşı forması giymekte. Filenin Sultanları'nın vazgeçilmezlerinden olan Türk voleybolcu, smaçör pozisyonunda oynuyor. Geçtiğimiz sezon Eczacıbaşı Dynavit ile CEV Cup şampiyonu olmuş, yerelde ise Fenerbahçe Opet ve VakıfBank'ın gölgesinde kalmışlardı. Yıldız oyuncu, kariyerinde 2018-2019 sezonunda kiralık olarak Galatasaray'da da bir sezon geçirmişti.