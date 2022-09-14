SPOR
14 Eylül 2022 - 10:36

Fenerbahçe, Rennes maçına hazır

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu ikinci haftada karşılaşacağı Rennes maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

SPOR
14 Eylül 2022 - 10:36
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Fenerbahçe, Rennes maçına hazır

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu ikinci hafta maçında deplasmanda karşılaşacağı Rennes için hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yapılan idman ısınma ile başladı. Sarı-lacivertli futbolcular, iki gruba ayrılarak 5'e 2 top kapma yaparken antrenmanın basına kapalı kısmında ise Rennes müsabakasının taktiği üzerinde duruldu.

EDİTOR
Haber Editörü
Haber Editörü
İlginizi Çekebilir
Galatasaray - Konyaspor Maçı Canlı Anlatım!
Galatasaray - Konyaspor Maçı Canlı Anlatım!
Burhan Akbudak: 'Bu takımın bir parçası olduğum ve hedeflerime ulaştığım için çok mutluyum'
Burhan Akbudak: 'Bu takımın bir parçası olduğum ve hedeflerime ulaştığım için çok mutluyum'
A Milli Futbol Takımı’nın aday kadrosu açıklandı
A Milli Futbol Takımı’nın aday kadrosu açıklandı
Efrahim Kahraman: 'Yasemin Adar Yiğit ile tarih yazdık'
Efrahim Kahraman: 'Yasemin Adar Yiğit ile tarih yazdık'
Avrupa’da haftanın maçlarına Türkler damga vurdu
Avrupa’da haftanın maçlarına Türkler damga vurdu
Çaykur Rizespor, Adanaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Çaykur Rizespor, Adanaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Son Haberler
Bakan Soylu: '120'nin altında terörist kaldı, 29 Ekim 2023'te tek bir terörist kalmayacak'
Bakan Soylu: '120'nin altında terörist kaldı, 29 Ekim 2023'te tek bir...
Kaza sonrası motosikletiyle alevler içinde kaldı, vatandaşlar yanmaktan kurtardı
Kaza sonrası motosikletiyle alevler içinde kaldı, vatandaşlar yanmaktan...
Traktörüyle uçuruma yuvarlandı, cansız bedenini kardeşi buldu
Traktörüyle uçuruma yuvarlandı, cansız bedenini kardeşi buldu
Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki çatışmalarda yaralı sayısı 77'ye yükseldi
Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki çatışmalarda yaralı sayısı...
Adliye kavşağında şüpheli paket paniği
Adliye kavşağında şüpheli paket paniği
Bakan Soylu: 'Benim Amerika'da bir tek malım var o da FETÖ'
Bakan Soylu: 'Benim Amerika'da bir tek malım var o da FETÖ'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İranlı mevkidaşı Reisi ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İranlı mevkidaşı Reisi ile görüştü
Uyuşturucu sevkiyatına Aydın polisi 'Dur' dedi
Uyuşturucu sevkiyatına Aydın polisi 'Dur' dedi
Aydın’da trafik kazası: 4 yaralı
Aydın’da trafik kazası: 4 yaralı
Kendisini polis olarak tanıtan zanlı yaşlı kadını 90 bin lira dolandırdı
Kendisini polis olarak tanıtan zanlı yaşlı kadını 90 bin lira dolandırdı
Yangını çay içerek izledi
Yangını çay içerek izledi
Ukrayna savaşını bitirmek isteyen Putin'den Kiev'e şok suçlama!
Ukrayna savaşını bitirmek isteyen Putin'den Kiev'e şok suçlama!
Kuşadası'nda bir turist boğuldu
Kuşadası'nda bir turist boğuldu
Hande Erçel'in yeğeni Mavi kanser mi oldu, hastalığı ne? Hande Erçel ve ablası Gamze Erçel hakkında yürek burkan iddia!
Hande Erçel'in yeğeni Mavi kanser mi oldu, hastalığı ne? Hande Erçel...
Salihli’de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Salihli’de çıkan orman yangını kontrol altına alındı