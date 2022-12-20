Fenerbahçe, resmi sitesinden açıkladı...













Fenerbahçe Beko, kasık bölgesinden sakatlığı bulunan Tonye Jekiri'nin, 22 Aralık Perşembe günü oynanacak Partizan maçının ardından ameliyat geçireceğini ve 8 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.Fenerbahçe'de sakatlık kervanına katılan son isim Tonye Jekiri oldu. Nijeryalı pivot, bir süredir sakatlığı sebebiyle maçlara sakat sakat çıkıyordu. Pazartesi günü açıklanan Kostas Antetokounmpo tranferiyle birlikte Jekiri, ameliyat masasına yatacak. Fenerbahçe'de Nemanja Bjelica, Scottie Wilbekin ve Johnathan Motley takımdan ayrı kalan diğer isimler. Johnathan Motley'in ay sonunda formasına kavuşması bekleniyor. Sezon başından beri hiç maça çıkmayan Bjelica'nın tedavisi sürüyor. Sırp oyuncunun yeni yılın ilk haftasında antrenmanlara dönmesinin planlandığını açıklandı. Scottie Wilbekin'le alakalı herhangi gelişme paylaşılmadı. Fenerbahçe Beko, hafta sonu Denizli'de oynadığı maçı da kaybederek resmi maçlarda üst üste dördüncü kez parkeden mağlup ayrılmıştı. Sarı Lacivertliler, perşembe günü Ataşehir'de Obradovic'in Partizan'ını konuk edecek.