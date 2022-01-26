MEDYA
26 Ocak 2022 - 12:42
Güncelleme: 26 Ocak 2022 - 12:42

Fenerbahçe sevgisi yüzünden yuvası bozulmanın eşiğine geldi!

Esra Erol'a katılan Şaban isimli bir kişi, evi terk eden eşini ikna etmeye çalıştı. Eşinin evi terk etme nedeninin ise Şaban beyin Fenerbahçe sevgisi olduğu öğrenildi.

MEDYA
26 Ocak 2022 - 12:42
Güncelleme: 26 Ocak 2022 - 12:42
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Fenerbahçe sevgisi yüzünden yuvası bozulmanın eşiğine geldi!
ATV ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Esra Erol'da çok ilginç bir olay yaşandı. fenerbahçe sevgisi yüzünden eşi Burcu ile olan evliliği neredeyse bitme noktasına gelen Şaban isimli bir kişi ifadeleriyle canlı yayına damgasını vurdu.








ATV'nin reyting rekortmeni olan programı Esra Erol'da eşinin "Ben mi Fenerbahçe mi?" diye sorduğu soruya sürekli 'Fenerbahçe' yanıtını alan Burcu hanım, evliliğini bitirme kararı aldığını söyledi. O sırada canlı yayına katılan Şaban Bey ise eşine sürekli Fener dediğini çünkü Fener'in hiç ölmeyeceğini, onun ölüm kendisini bırakacağını fakat Fenerbahçe'nin onu hiç bırakmayacağını söylemesi stüdyoda olan konukları kahkahalara boğdu.

Fenerbahçe'ye olan aşırı sevgisi nedeniyle yuvası yıkılma noktasına gelen Şaban Bey'in sarı-lacivertli renklere duyduğu aşkını anlattığı anlar canlı yayına damga vururken 
yaşanan ilginç anlar sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.

Bazı kullanıcılar Şaban beye hak verirken, bazı kullanıcılar ise tepki gösterdi.
 
EDİTOR
Elvan
Elvan
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