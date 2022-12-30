SPOR
30 Aralık 2022 - 18:05

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, düzenlediği basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu

Ali Koç, geçtiğimiz hafta oynanan ve tartışmalı pozisyonlara sahne olan maçlardaki hakem yönetimlerini değerlendirdi.

SPOR
30 Aralık 2022 - 18:05
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Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, düzenlediği basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu


Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Yeni 4 Eylül Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada hakem Erkan Özdamar düdük çaldı. Mücadeleyi konuk ekip 2-1 kazandı. Heyecanın çok yüksek olduğu maç, birçok tartışmalı pozisyona sahne oldu. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, düzenlediği basın toplantısında maça ve gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Ali Koç "Sen benim sırtımı sıvazla, ben de senin sırtını sıvazlayayım gibi bir ortam mı var, biz mi anlayamıyoruz. Anlamıyoruz. Hakem Erkan Özdamar'ın çıktığı maçlara baktık. Bu sezon 4 maça çıkmış. 4 maça çıkarak FIFA listesine alınmış." şeklinde konuştu. Gaziantep FK-Beşiktaş maçındaki pozisyon için ise "Beşiktaş'ın maçında hakem N'Koudou'yu atamıyor. Bütün otoriteler harekete kırmızı kart yorumu getiriyor. Ali Palabıyık, Galatasaray maçında hata yapıyor, haftalarca maç alamıyor. Yasin Kol, Beşiktaş maçında hata yapıyor, sadece 3 maç görev alabiliyor." dedi. "Hatta daha fazlasını söyleyeyim, Yasin Kol'un hakemliği devre arasında bitirilecek. Yani Süper Lig'de artık maça çıkamayacak. Alt kademelerde maça çıkmak ister mi kendi bilir ama artık Süper Lig'de maça çıkamayacak." diye de ekledi.



Kendisinden 1 saat önce basın toplantısı düzenleyen Erden Timur hakkında ise "Sayın Erden Timur çok kıyamet kopartılıyor dedi. Evet kopartılıyor. Çünkü biz de yarışın içindeyiz. Altta İstanbulspor'u da, diğerleri de mücadele içinde. Boşuna Kasım ayında çıkıp konuşmadık." ifadelerini kullandı.

Ligde puanını 32'e yükselten sarı lacivertliler ikinci sıradaki yerini korudu. Fenerbahçe, ligin 17. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'a konuk edecek. Maç, 3 Ocak 2023 Salı günü oynanacak. Mücadelenin başlama saati ise 20:00 olarak açıklandı. Fenerbahçe, bu maçı da kazanarak bir sonraki hafta oynanacak olan Galatasaray derbisine moralli çıkmak istiyor.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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