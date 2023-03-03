Fenerbahçe taraftarı maçtan men edilmişti! Mahkemeden beklenen karar çıktı







KARAR İPTAL EDİLDİ







FENERBAHÇE AÇIKLAMASI





Fenerbahçeli taraftarların Kayserispor maçında stadyum da olmaması için karar çıkarken sarı lacivertli kulüp bu karar karşılık olarak mahkemeye başvuruda bulundu. Kayseri 2. İdare Mahkemesi, deplasman yasağı için yürütmenin durdurulmasına karar verdi.Passolig kartı bulunan avukat Ahmet Demirci'nin Kayseri 2. İdare Mahkemesine başvuruda bulunmasıyla kararda değişiklik yaşandı. Kayseri İl Spor Güvenlik Kurulunun Kayserispor-Fenerbahçe arasında gerçekleşecek karşılaşmada Fenerbahçe'nin taraftarlarının alınmayacağına dair karara varılırken bu karar iptal edildi. Mahkeme tarafından yürütmenin durdurulması için işlem görüldü.Kayseri 2. İdare Mahkemesinin kararında, şu ifadelere yer verildi: "Dava konusu işlemin Yukatel Kayserispor-Fenerbahçe AŞ arasında gerçekleştirilecek müsabakada misafir tribünün kapatılarak, misafir takım taraftarlarının stadyuma alınmamasına ilişkin olduğu ve söz konusu müsabakanın 4 Mart'ta gerçekleştirileceği dikkate alındığında uygulanmakla etkisi tükenecek idari işlem mahiyetinde olması ve uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararlar doğurabilecek nitelikte bulunması nedeniyle savunma verilmesi ve ara karar gereklerinin yerine getirilmesine ya da savunma ve ara kararına cevap verme süresi geçip yeni bir karar verilmesine kadar dava konusu işlemin teminat alınmaksızın yürütmesinin durdurulmasına, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 20. ve 27. maddeleri uyarınca savunma ve ara kararına cevap verme süresinin 1 gün olarak belirlenmesine, ara kararı gereğinin yerine getirilmesinin zorunlu olduğu hususunun davalı idareye bildirilmesine oy birliğiyle karar verildi."